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ОГП: організатора заходу для ОПК на Київщині, який атакувала Росія, затримали

Внаслідок атаки загинули 10 людей.

ОГП: організатора заходу для ОПК на Київщині, який атакувала Росія, затримали
організатора заходу для ОПК на Київщині, який атакувала Росія, затримали
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України затримав організатора заходу для українського оборонно-промислового комплексу, який відбувся на Київщині 24 липня та став ціллю російського удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, слідство встановило, що одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу.

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Програмою заходу, зокрема, була передбачена демонстрація засобів протиповітряної оборони.

За даними Офісу генпрокурора, на відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.

Кравченко повідомив, що запрошення на захід були розіслані за дев'ять днів до його проведення, а точне місце й час повідомили за добу до початку. Правоохоронці перевіряють, чи могли ці дії сприяти тому, що російські військові отримали можливість підготувати цілеспрямований удар.

Організатору заходу повідомили про підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Триває досудове розслідування.

  • Офіс Генпрокурора повідомив, що буде проведено розслідування щодо неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу. 
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