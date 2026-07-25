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25 липня на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

Через атаку в Бучанському районі загинули 10 людей.

25 липня на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

25 липня на Київщині — День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник

"24 липня ворог цинічно вдарив по місцю, де перебували люди. Цей терористичний акт обірвав людські життя. Кожна така втрата — це невимовний біль для родин і близьких та спільний біль усієї Київщини", - йдеться в повідомленні.

На всій території області буде приспущено Державний Прапор України та прапор Київської області. Також будуть обмежені розважальні заходи.

Росіяни вранці 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків. 

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