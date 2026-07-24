Генштаб: 192 бойові зіткнення відбулись на фронті від початку доби

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках.

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Від початку доби 24 липня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.

Росіяни завдали двох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, здійснили 56 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучили для ударів 5746 дронів-камікадзе та здійснили 2297 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень з противником, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще три атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного. Одне боєзіткнення досі триває.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Дорожнього, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів, 20 — поранено; 24 укриття особового складу, знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 116 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 177 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Березового та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 10 ворожих атак у бік Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.