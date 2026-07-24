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В Ужгороді провели спецоперацію із затримання озброєного чоловіка (оновлено)

До поліцейських звернулось кілька дітей, які чули постріли та бачили підозрілого чоловіка.

В Ужгороді провели спецоперацію із затримання озброєного чоловіка (оновлено)
Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді
Фото: Пресслужба Національної поліції

В Ужгороді на території Шахтинського лісу провели спецоперацію із затримання озброєного чоловіка

Про це повідомили в Національній поліції України.

"Сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка" - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці прибули на місце та знову почули постріли. За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

На місці події триває спеціальна поліцейська операція. Залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника.

Станом на 20:29, в Нацполіції повідомили про завершення спецоперації. Стрільця затримали. В нього вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії.

Спецоперація із затримання стрільця в Ужгороді
Фото: Пресслужба Національної поліції
Спецоперація із затримання стрільця в Ужгороді

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