Зеленський: Трамп зрозумів, що Україна справді хоче миру

Український президент також підтримав об’єднання санкцій проти Росії та Ірану в одному законопроєкті.

Президент США Дональд Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну і що Україна реально хоче миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер.

«Я думаю, що президент чітко зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Я так думаю... Він зрозумів, що це ми хочемо їх зупинити. Він зрозумів, що ми справді хочемо миру. Бо раніше лунало багато голосів, що нібито Україна не хоче зупинятися... Але насамперед ми зосереджені на людських життях. Тому якщо завтра ми можемо зупинити війну, зробити припинення вогню — це краще, ніж воювати 10–20 років заради перемоги і втрачати своїх людей. Звісно, припинення вогню краще», - сказав глава держави.

Український президент також підтримав об’єднання санкцій проти Росії та Ірану в одному законопроєкті.

«Так, ми підтримуємо цю ідею... Я вважаю, що ця ідея сильна, тому що ви можете об'єднати різних людей у Конгресі, Сенаті. Ви можете об'єднати людей, де хтось підтримує санкції проти Ірану, а хтось — санкції проти Росії», - додав Зеленський.