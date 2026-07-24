Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаПолітика

Зеленський про діалог з адміністрацією Трампа: Зараз відносини кращі і змінився тон розмов

Переломним моментом стала коротка зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані.

Зеленський про діалог з адміністрацією Трампа: Зараз відносини кращі і змінився тон розмов
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив про суттєве покращення відносин із американським колегою Дональдом Трампом, відзначивши зміну тону та високу продуктивність останніх контактів між лідерами.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер.

За словами українського президента, переломним моментом стала їхня коротка, але історична 15-хвилинна зустріч тет-а-тет у Ватикані. Саме ця розмова без посередників допомогла зняти напругу та налагодити прямий діалог. Після цього очільники держав провели серію позитивних телефонних розмов, а також зустрілися на самітах G7 у Франції, НАТО та під час візиту до Анкари.

«Я думаю, зараз наші відносини кращі і справді хороші. Ми вже мали останні кілька контактів, і вони були позитивними та дуже продуктивними... Розмови стали кращими і абсолютно змінилися. Ви праві, тон абсолютно змінився», - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що партнерство вийшло за межі формальних слів підтримки та подяк і перейшло до досягнення конкретних результатів. Він підкреслив особливу важливість цього конструктивного діалогу, адже від якісної співпраці лідерів безпосередньо залежить збереження багатьох людських життів.

  • Наприкінці лютого 2025 року між Трампом і Зеленським сталася перепалка в Овальному кабінеті.
  • Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він нібито "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає. 
  • Трамп після суперечки з українським колегою зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.
  • Подробиці про скандал читайте в матеріалі LB.ua.
  • Опісля сторони поступово налагоджували конструктивний діалог і відбулася низка особистих зустрічей обох лідерів.
  • Після того, як Україна почала атакувати далекобійними дронами РФ, стосунки зі США відчутно покращилися і Трамп навіть дозволив нашій державі отримати ліцензію на виробництво ракет до Patriot.
  • До речі, нова зустріч Трампа і Зеленського запланована на 28 липня.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies