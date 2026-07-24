Зеленський про діалог з адміністрацією Трампа: Зараз відносини кращі і змінився тон розмов

Президент Володимир Зеленський заявив про суттєве покращення відносин із американським колегою Дональдом Трампом, відзначивши зміну тону та високу продуктивність останніх контактів між лідерами.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер.

За словами українського президента, переломним моментом стала їхня коротка, але історична 15-хвилинна зустріч тет-а-тет у Ватикані. Саме ця розмова без посередників допомогла зняти напругу та налагодити прямий діалог. Після цього очільники держав провели серію позитивних телефонних розмов, а також зустрілися на самітах G7 у Франції, НАТО та під час візиту до Анкари.

«Я думаю, зараз наші відносини кращі і справді хороші. Ми вже мали останні кілька контактів, і вони були позитивними та дуже продуктивними... Розмови стали кращими і абсолютно змінилися. Ви праві, тон абсолютно змінився», - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що партнерство вийшло за межі формальних слів підтримки та подяк і перейшло до досягнення конкретних результатів. Він підкреслив особливу важливість цього конструктивного діалогу, адже від якісної співпраці лідерів безпосередньо залежить збереження багатьох людських життів.

Наприкінці лютого 2025 року між Трампом і Зеленським сталася перепалка в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він нібито "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає.

Трамп після суперечки з українським колегою зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.

Подробиці про скандал читайте в матеріалі LB.ua.

Опісля сторони поступово налагоджували конструктивний діалог і відбулася низка особистих зустрічей обох лідерів.