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Сергій Кислиця зустрівся з американською блогеркою Лорою Лумер

Сергій Кислиця  наголосив на важливості візиту Лумер до України під час війни.

Сергій Кислиця зустрівся з американською блогеркою Лорою Лумер
Сергій Кислиця і Лора Лумер
Фото: Лора Лумер у мережі "Х"

Впливова американська блогерка Лора Лумер під час візиту в Києві зустрілася із першим заступником керівника Офісу Президента України Сергієм Кислицею.

У мережі "Х" блогерка написала, що під час розмови сторони обговорили українсько-американські відносини та шляхи посилення комунікації України з американським суспільством.

"Мала задоволення зустрітися з послом Сергієм Кислицею в Офісі президента Зеленського. Ми широко обговорили відносини між США та Україною та способи, якими Україна може покращити свою комунікацію з американським народом, щоб допомогти припинити війну", – написала Лумер.

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Сергій Кислиця також повідомив про зустріч і подякував блогерці за підтримку України та наголосив на важливості її візиту до країни під час війни.

"Повністю з вами згоден, Лоро Лумер. Коли – за допомогою президента США – ця війна буде суттєво завершена, значно більше людей у всьому світі оцінять цю допомогу, адже такі люди, як ви, приїжджали до України під російськими ударами балістичних ракет і розповідали про свій особистий досвід", – зазначив Кислиця.

  • Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. Раніше вона критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.
  • У квітні минулого року британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів повідомляв, що Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала Лумер.
  • Зараз Лумер позиціонує себе як журналістку-розслідувачку. В одному лише X вона має 1,9 мільйон читачів. 
  •  20 липня блогерка прибула до Києва. На початку свого візиту вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди»", тому й приїхала в Україну, "щоб на власні очі побачити країну".
  • У Києві Лумер побувала на місці російського удару по Києво-Печерській Лаврі. Вона також пообідала в "Макдональдсі" на Лук'янівці, який щонайменше 7 разів постраждав від російських ракетних ударів, але щоразу відновлював роботу.
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