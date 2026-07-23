MAGA-блогерка Лора Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським

Вона спитала підписників, які питання варто поставити президенту України.

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Американська блогерка Лора Лумер, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні", – написала вона.

Лумер також спитала підписників, які питання варто поставити президенту.

Офіційно її зустріч із Зеленським поки що не анонсувалася.

Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. Раніше вона критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.

У квітні минулого року британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів повідомляв, що Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала Лумер.

Зараз Лумер позиціонує себе як журналістку-розслідувачку. В одному лише X вона має 1,9 мільйон читачів.

20 липня блогерка прибула до Києва. На початку свого візиту вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди»", тому й приїхала в Україну, "щоб на власні очі побачити країну".