Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

MAGA-блогерка Лора Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським

Вона спитала підписників, які питання варто поставити президенту України.

MAGA-блогерка Лора Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським
Лора Лумер

Американська блогерка Лора Лумер, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні", – написала вона.

Лумер також спитала підписників, які питання варто поставити президенту.

Офіційно її зустріч із Зеленським поки що не анонсувалася.

  • Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. Раніше вона критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.
  • У квітні минулого року британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів повідомляв, що Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала Лумер.
  • Зараз Лумер позиціонує себе як журналістку-розслідувачку. В одному лише X вона має 1,9 мільйон читачів. 
  •  20 липня блогерка прибула до Києва. На початку свого візиту вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди»", тому й приїхала в Україну, "щоб на власні очі побачити країну".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies