MAGA-блогерка Лора Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським

Американська блогерка Лора Лумер, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.
Про це вона повідомила в соцмережі Х.
"Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні", – написала вона.
Лумер також спитала підписників, які питання варто поставити президенту.
Офіційно її зустріч із Зеленським поки що не анонсувалася.
- Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. Раніше вона критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.
- У квітні минулого року британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів повідомляв, що Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала Лумер.
- Зараз Лумер позиціонує себе як журналістку-розслідувачку. В одному лише X вона має 1,9 мільйон читачів.
- 20 липня блогерка прибула до Києва. На початку свого візиту вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди»", тому й приїхала в Україну, "щоб на власні очі побачити країну".
- У Києві Лумер побувала на місці російського удару по Києво-Печерській Лаврі. Вона також пообідала в "Макдональдсі" на Лук'янівці, який щонайменше 7 разів постраждав від російських ракетних ударів, але щоразу відновлював роботу.