У США зафіксували рекордну кількість погроз напередодні вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Секретна служба США готується забезпечити безпеку перенесеної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому на тлі безпрецедентно високого рівня загроз.

Як пише Bloomberg, про це повідомив директор служби Шон Карран.

За його словами, ситуація стала небезпечнішою не лише для президента США Дональда Трампа, а й для інших осіб, які перебувають під охороною Секретної служби, а також для місцевих посадовців.

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Представник Секретної служби, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що цього року відомство вже відкрило близько 10 тисяч справ, пов’язаних із погрозами. Кількість справ із захисної розвідки зросла приблизно на 40% порівняно з минулим роком, а кількість втручань, пов’язаних із психічним станом потенційних порушників, збільшилася майже вдесятеро порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Вечерю перенесли до готелю Waldorf Astoria у Вашингтоні, колишнього Trump International Hotel, після нападу 25 квітня у готелі Washington Hilton. Тоді 31-річний житель Каліфорнії Коул Томас Аллен вистрілив із рушниці на поверсі вище бального залу, перш ніж агенти затримали його.

Високий рівень загроз повʼязують із ворожими діями іноземних держав. Заступник директора Метью Квінн нагадав, що Іран публічно заявляв про намір убити Дональда Трампа, а також зазначив, що Секретна служба враховує й інші розвідувальні дані, зміст яких не розголошується.

Особливу увагу, за словами Квінна, нині приділяють загрозі з боку безпілотників.

«Поява такої загрози у США – лише питання часу», – сказав він, посилаючись на досвід війни в Україні та ситуацію на південному кордоні США.

Він також визнав, що під час замаху на Трампа у 2024 році в Батлері (штат Пенсильванія) система виявлення загроз не спрацювала належним чином. Після цього, за його словами, служба інвестувала значні кошти у вдосконалення відповідних технологій.

Щодо самого Білого дому Карран повідомив, що посадовці ще вирішують, чи зробити постійною захисну огорожу навколо резиденції президента.

Секретна служба відмовилася розкривати, які саме додаткові заходи безпеки буде запроваджено під час перенесеної вечері.