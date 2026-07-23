Протягом минулої доби лісові пожежі вирували на Сицилії, південному заході Франції та в центральній Іспанії, забравши життя трьох пожежників.

Про це повідомляє France24.

З цих регіонів довелося евакуювати тисячі людей.

Реклама

З вогнем боряться близько 6000 пожежників, лісників та представників цивільного захисту. Також залучили пожежну авіацію. 50 пожеж все ще активні.

Фото: EPA/UPG

На південному італійському острові, де пожежі тривають вже кілька днів, температура перевищила 40°C. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі повідомив про смерть пожежника після того, як йому стало погано під час гасіння полум’я.

В Італійському агентстві цивільного захисту зазначають, що ситуація на Сицилії є “серйозною”, і що пожежі “підживлюються дуже високими температурами та дуже сухим ґрунтом”.

У сусідньому італійському регіоні Калабрія також зафіксовано понад 160 пожеж. Посадовці місцевої служби цивільного захисту заявили, що були навмисними підпалами. Зловмисники, серед іншого, прив’язували ганчірки, просочені легкозаймистою рідиною, до хвостів бездомних котів, щоб розпалити вогонь.

Фото: EPA/UPG

В Іспанії влада в середу наказала евакуювати кілька районів навколо міста Толедо, на південь від Мадрида, після того, як велика лісова пожежа загрожувала будинкам.

У 2025 році в Іспанії вогнем було охоплено понад 393 000 гектарів землі.

На південному заході Франції через дві масштабні пожежі призвели до евакуації тисяч людей. Одна з них охопила понад 1400 гектарів поблизу Бордо.