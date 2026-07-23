Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах. Росія назвала «неприпустимим» передачу Україні зброї

Держсекретар США Марко Рубіо і російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров 23 липня провели зустріч на Філіппінах. МЗС Росії заявило, що Лавров поінформував колегу про «реальний» стан справ у війні проти України і заявив про «неприпустимість» подальшого постачання зброї українцям, передає Європейська правда.

Також йшлося про «нормалізацію умов функціонування» дипломатичних місій двох країн. Очільники зовнішньополітичних відомств домовилися про продовження контактів, зокрема в рамках участі країн у роботі міжнародних організацій.

«Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі», – заявило МЗС країни-агресора.

Зустріч відбулася на полях міністерських заходів Асоціації держав Північно-Східної Азії, додає Anadolu.

Марко Рубіо і раніше зустрічався з російським міністром закордонних справ.