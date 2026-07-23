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Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах. Росія назвала «неприпустимим» передачу Україні зброї

МЗС країни-агресора знову підняло тему «духу Анкориджа».

Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах. Росія назвала «неприпустимим» передачу Україні зброї
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо і російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров 23 липня провели зустріч на Філіппінах. МЗС Росії заявило, що Лавров поінформував колегу про «реальний» стан справ у війні проти України і заявив про «неприпустимість» подальшого постачання зброї українцям, передає Європейська правда.

Також йшлося про «нормалізацію умов функціонування» дипломатичних місій двох країн. Очільники зовнішньополітичних відомств домовилися про продовження контактів, зокрема в рамках участі країн у роботі міжнародних організацій.

«Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі», – заявило МЗС країни-агресора. 

Зустріч відбулася на полях міністерських заходів Асоціації держав Північно-Східної Азії, додає Anadolu

Марко Рубіо і раніше зустрічався з російським міністром закордонних справ. 

  • Загадковий «дух Анкориджа», на який любить посилатися Росія, у США трактується по-іншому, заявляв керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, Росія вірить, що на зустрічі Владіміра Путіна з Дональдом Трампом на Алясці їй вдалося домовитися про формулу 3+2 (завершення війни на умовах визнання російського контролю Росії над Кримом, Донецькою, Луганською областями повністю та частинами Херсонської і Запорізької областей, які окуповані зараз). У Штатах думка про домовленості інша. 
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