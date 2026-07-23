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В Анголі двох росіян засудили за тероризм і поширення антизахідної пропаганди

Чоловікам інкримінували шпигунство і спробу втручання у вибори.

В Анголі двох росіян засудили за тероризм і поширення антизахідної пропаганди
Засуджені росіяни в Анголі
Фото: BBC

Двоє росіян в африканській державі Анголі отримали від суду тривалі тюремні терміни через участь у діях, які кваліфікували як тероризм, шпигунство та заклики до підриву демократії.

Як пише BBC, Ігор Ратчін і Лев Лакштанов в інтересах Кремля намагалися рохитати політичну ситуацію в Анголі, поширювали антизахідну пропаганду і намагалися втрутитися у виборчий процес перед волевиявленням, призначеним на наступний рік. 

Ратчін, який представлявся політичним консультантом, отримав від служителів Феміди 11 років за ґратами. Лакштанову, що прикидався перекладачем, дали 8 років. Обидва у суді не визнали своєї провини та зв'язків з організацією "Africa Politology", яка постала на руїнах ПВК "Вагнер" в Африці.

Росія вимагала від Анголи екстрадиції своїх громадян в межах двосторонніх договорів між країнами, але наразі про рішення передати засуджених Москві не повідомлялось.

Ангола є однією з дружніх до України африканських держав: між країнами існує співпраця у сфері розмінування, а тамтешні підприємці відзначилися допомогою Україні з подоланням енергетичної кризи.

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