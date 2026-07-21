МЗС Індії викликало російського дипломата через загибель індійських моряків від удару РФ в Чорному морі

"Напади на комерційні судна і, як наслідок, загибель ні в чому не винних цивільних осіб неприйнятні".

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Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова та висловило "серйозне занепокоєння" у зв’язку із загибеллю громадян країни внаслідок російського удару по торговому судну в Чорному морі.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Напади на комерційні судна і, як наслідок, загибель ні в чому не винних цивільних осіб неприйнятні, і їх необхідно уникати", – заявили в міністерстві.

20 липня російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами по судну Golden Leo, яке ходить під прапором Гвінеї-Бісау. На борту перебував екіпаж, до складу якого входили громадяни Індії та Сирії. Унаслідок атаки Росії по судну загинули четверо громадян Індіїі.