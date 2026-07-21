​У Греції чоловік напав на туристів з ножем біля Акрополя

Постраждали двоє туристів – чоловік та жінка. Їх доставили до лікарні.

В Афінах вранці 21 липня озброєний ножем чоловік накинувся на пару туристів зі США. Про це пише грецьке видання Kathimerini.

Жінка отримала легке поранення руки, а з чоловіком, який намагався захистити супутницю, – ситуація серйозніша. У постраждалого – проблеми з ногою. Медики надали допомогу на місці, а потім доправили потерпілих в лікарню.

Повідомлення про загрозу поліція отримала ще до нападу: надійшла інформація про чоловіка з ножем. Він чіплявся до перехожих навпроти Музею Акрополя.

Нападника вдалось затримати правоохоронцям. Наразі його мотиви невідомі. У поліції зазначили, що зловмисником виявився 60-річний грек з психологічними проблемами. Чоловік – безхатько, якого вже двічі затримували за погрози та зберігання ножа. У 2022 року його навіть мали ув'язнити, проте не змогли знайти.

Через інцидент не закривали відомі об’єкти в Афінах та доступ відвідувачів до них не обмежували.