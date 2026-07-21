У Південній Кореї розслідують кібератаку на Дипломатичну академію. Підозрюють КНДР

Під загрозою могли опинитися персональні дані близько 6 тисяч нинішніх і колишніх дипломатів, а також державних службовців, відряджених до МЗС з інших міністерств.

Унаслідок кібератаки на державну Національну дипломатичну академію Південної Кореї міг статися значний витік обсягу даних. Наразі влада перевіряє, чи могли до атаки бути причетні підтримувані іноземними державами хакерські угруповання.

Як пише Reuters, про це повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Речник МЗС Пак Іль заявив, що попередні результати розслідування свідчать про масштабний витік інформації, однак остаточний обсяг компрометації та перелік викрадених даних ще не встановлено.

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За його словами, наразі не зафіксовано випадків використання викраденої інформації, а технічних доказів для встановлення особи або групи, яка здійснила атаку, поки недостатньо. Водночас уряд не відкидає жодної версії, зокрема причетності іноземних хакерських угруповань.

Заява пролунала після того, як у понеділок МЗС повідомило, що невідомі зловмисники скористалися раніше невідомою вразливістю програмного забезпечення та недоліками конфігурації систем безпеки, щоб отримати доступ до онлайн-платформи навчання Національної дипломатичної академії.

За даними міністерства, хакери контролювали один із серверів із квітня по травень 2025 року та зберігали доступ до нього до лютого 2026 року, коли державне агентство виявило підозрілу активність і систему було заблоковано.

У відомстві зазначили, що на платформі зберігалися навчальні відеоматеріали, а також інформація, необхідна для адміністрування курсів, зокрема імена учасників і їхні ідентифікатори користувачів. Водночас поки що неможливо точно визначити, які саме дані були викрадені.

Південнокорейська газета Dong-A Ilbo, посилаючись на урядові джерела, повідомила, що під загрозою могли опинитися персональні дані близько 6 тисяч нинішніх і колишніх дипломатів, а також державних службовців, відряджених до МЗС з інших міністерств.

За інформацією видання, розвідувальні органи перевіряють, чи могла за атакою стояти хакерська група, пов'язана з Північною Кореєю, оскільки серед потенційно скомпрометованої інформації є дані про дипломатів, які працюють за кордоном.

Пак Іль заявив, що Міністерство закордонних справ тісно співпрацює з профільними державними органами, щоб встановити повний масштаб інциденту та посилити системи кібербезпеки відомства.