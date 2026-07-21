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Директор ФБР зібрався відвідати Росію

Кеш Пател свого часу діяв в інтересах Кремля у справі про президентські вибори 2016 року.

Директор ФБР зібрався відвідати Росію
Кеш Пател
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Politico, отриманою від чиновників у Вашингтоні, восени директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател планує поїздку до Росії.

Незвичний візит очільника одного з ключових силових відомств Америки до країни-агресора має відбутися 14-15 жовтня, а у програмі відвідування Москви та Санкт-Петербурга. Очікується, що Патела прийматиме верхівка ФСБ.

В адміністрації Дональда Трампа відмовляються називати причину поїздки директора ФБР у ворожу країну. Кеш Пател має свою історію дій в інтересах Росії: під час першої каденції республіканського президента він намагався поставити під сумнів розслідування щодо втручання Кремля у вибори 2016 року.

Останнім головою ФБР, який їздив у Москву, був Роберт Мюллер у 2013 році. Саме він згодом і ініціював те розслідування, з яким боровся Пател.

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