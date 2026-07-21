Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСвіт

Новий прем'єр-міністр Британії визначився з кандидатурою очільника МЗС

Уряд у Лондоні зазнав масштабної ротації.

Новий прем'єр-міністр Британії визначився з кандидатурою очільника МЗС
Ед Мілібенд
Фото: EPA/UPG

Міністр енергетики в уряді Кіра Стармера Ед Мілібенд стане новим головою британського міністерства закордонних справ у кабінеті Енді Бернема.

Як пише Sky News, політик, який упродовж 2010-2015 років був лідером Лейбористської партії і тіньовим прем'єр-міністром, вважався фаворитом на посаду канцлера казначейства - тобто очільника міністерства фінансів. Але замість цього Бернем вирішив призначити його на ключову дипломатичну роль, а економічну посаду віддав ексміністру оборони Джону Гілі.

Загалом новий прем'єр чимало використав ротацію або навіть залишив колишніх міністрів на своїх посадах: наприклад, внутрішніми справами, як і раніше, опікуватиметься Шабана Махмуд. А Іветт Купер, яка працювала в МЗС, перейшла на посаду міністра охорони здоров'я. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies