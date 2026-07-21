Міністр енергетики в уряді Кіра Стармера Ед Мілібенд стане новим головою британського міністерства закордонних справ у кабінеті Енді Бернема.

Як пише Sky News, політик, який упродовж 2010-2015 років був лідером Лейбористської партії і тіньовим прем'єр-міністром, вважався фаворитом на посаду канцлера казначейства - тобто очільника міністерства фінансів. Але замість цього Бернем вирішив призначити його на ключову дипломатичну роль, а економічну посаду віддав ексміністру оборони Джону Гілі.

Загалом новий прем'єр чимало використав ротацію або навіть залишив колишніх міністрів на своїх посадах: наприклад, внутрішніми справами, як і раніше, опікуватиметься Шабана Махмуд. А Іветт Купер, яка працювала в МЗС, перейшла на посаду міністра охорони здоров'я.