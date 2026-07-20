«Йду з усмішкою». Кір Стармер завершив очолення уряду Великої Британії

Його наступником стане Енді Бернем, який уже прибув до Букінгемського палацу.

Процедура відставки прем'єра Великої Британії Кіра Стармера завершена: 20 липня він побував на обов'язковій аудієнції в короля і виступив з прощальною промовою. Про це пише BBC.

Сер Кір Стармер виступив на Даунінг-стріт. Він побажав успіхів своєму наступнику Енді Бернему і пообіцяв усіляко його підтримувати.

Експрем'єр подякував родині і працівникам та сказав, що покидає Даунінг-стріт в доброму настрої і з усмішкою.

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Енді Бернем, який сьогодні очолить уряд, стане сьомим за десятиліття головою уряду Великої Британії.

Відставка Кіра Стармера

Кір Стармер очолив уряд Великої Британії в 2024 році, після перемоги лейбористів на загальних виборах. До цього протягом 14 років уряд очолювали консерватори. Стармер став четвертим прем'єром за менш ніж два роки. Його попередник Ріші Сунак протримався на посаді з жовтня 2022 до липня 2024. А до того урядом керувала Ліз Трасс – всього 45 днів. До неї уряд очолював Борис Джонсон.

Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він був лідером Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.

Його лідерство в Лейбористській партії привело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.

Цього року серед лейбористів зросли заклики до Стармер подати в відставку: понад 70 з 403 депутатів звернулися з таким закликом. А після того, як лейборист Енді Бернем переміг на довиборах і отримав змогу змагатися за лідерство партії, британського прем'єра попросили визначити терміни відставки.

У червні він оголосив про рішення піти в відставку й скласти повноваження лідера Лейбористської партії.

Британія є однією з найважливіших партнерок України в часи повномасштабної війни. Незалежно від того, хто очолював уряд, країна зберігала військову та іншу підтримку України і провідну роль в Контактній групі з питань оборони України.