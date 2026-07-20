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Lockheed Martin презентувала дешевші ракети-перехоплювачі Patriot

Серійне виробництво цих ракет може розпочатися вже протягом 36 місяців.

Lockheed Martin презентувала дешевші ракети-перехоплювачі Patriot
PAC-3 MSE Interceptor Seeker (Голова точного наведення) для ракети комплексу PATRIOT.
Фото: Wiki

Американська оборонна компанія Lockheed Martin у понеділок представила нову, дешевшу ракету-перехоплювач для системи Patriot.

Про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що нова ракета PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) коштуватиме менше ніж половину вартості нинішніх перехоплювачів PAC-3 MSE, ціна яких, згідно з бюджетними документами Армії США, становить приблизно 4 млн доларів за одиницю.

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Серійне виробництво ACE може розпочатися вже протягом 36 місяців. Компанія також планує розробляти та виробляти нову зброю спільно з американськими та європейськими промисловими партнерами.

«Американським та союзним військовим потрібне рішення, яке перевірене в боях та має розумний бюджет», – заявив Тім Кехілл, президент компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control, на британському авіашоу у Фарнборо.

Оголошення про нову розробку саме на авіасалоні у Фарнборо підкреслює прагнення американських оборонних компаній скористатися масштабним переозброєнням Європи, яке прискорилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас європейські уряди дедалі активніше намагаються зменшити залежність від американських постачальників і розширити власне оборонне виробництво.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році система Patriot стала однією з найбільш затребуваних систем протиповітряної оборони у світі.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів надати більше пускових установок і ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських повітряних атак.

Додатковий попит на ці системи виник і через ракетні обміни ударами між Іраном, США та Ізраїлем, а також через загальне загострення ситуації в країнах Перської затоки.

У результаті запаси сучасних засобів протиповітряної оборони суттєво скоротилися, а західна оборонна промисловість зіткнулася з виробничими обмеженнями.

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