Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСвіт

У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу

Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу.

У Євросоюзі набула чинності заборона на знищення нерозпроданого одягу
Товар мають реалізувати – через знижки, альтернативні ринки та благодійні пожертви
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у всьому Європейському Союзу набула чинності заборона на утилізацію непроданого одягу та взуття, повідомляє DW.

Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу – через пошкодження, застарілі запаси та повернення онлайн-замовлень.

Очікується, що нове правило вплине на великих роздрібних торговців модним одягом, оптовиків та виробників одягу. Водночас лише 20% цих товарів виробляється в ЄС.

Реклама

Відповідно до Регламенту ЄС про екодизайн для сталих продуктів, великим компаніям із чисельністю працівників понад 250 осіб і чистим річним оборотом у більше ніж 50 мільйонів євро заборонено знищувати запаси нерозпроданого одягу, аксесуарів та взуття.

Тепер фірми повинні знайти способи реалізацію цієї продукції, зокрема через знижки, альтернативні ринки та благодійні пожертви.

Непроданий одяг може бути знищений лише тоді, коли він небезпечний, пошкоджений, підроблений або відхилений благодійними організаціями, йдеться на вебсайті Європейської Комісії.

Відтепер компанії зобов'язані публікувати щорічні звіти про товари, які вони викинули, та зберігати облік протягом п'яти років.

Регламент, який був схвалений Брюсселем понад два роки тому, пошириться і на середні фірми у 2030 році.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies