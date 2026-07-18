FT: Вашингтон закликає ЄС оголосити про згортання імпортних обмежень

США регулярно висловлюють невдоволення тим, що Брюссель надто повільно переглядає правила та регуляторні вимоги, які впливають на доступ американських товарів до європейського ринку.

Вашингтон закликає Європейський Союз публічно взяти на себе зобов'язання щодо детального плану згортання імпортних правил і регуляторних вимог, якими незадоволені Штати. Це відбувається через рік після укладення торговельної угоди, що дозволила скоротити мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

Минулого серпня Брюссель і Вашингтон уклали масштабну торговельну угоду, відповідно до якої ЄС знизив мита на промислові товари та частину сільськогосподарської продукції, а США скоротили тарифи на значну кількість європейських товарів, зокрема автомобілі, до 15%.

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Водночас сторони домовилися спільно працювати над скороченням або усуненням нетарифних бар'єрів у торгівлі.

За словами трьох джерел, обізнаних із перебігом переговорів, останніми тижнями США передали європейським посадовцям проєкт документа, в якому викладено перелік публічних зобов'язань, які, на думку Вашингтона, Брюссель мав би оголосити до річниці укладення угоди. Сполучені Штати давно критикують правила ЄС у таких сферах, як стандарти безпеки автомобілів, а також регулювання продовольчої та сільськогосподарської продукції.

Втім, європейські посадовці поставилися до цієї ідеї без особливого ентузіазму. Один із високопосадовців Європейської комісії зазначив, що між сторонами тривають постійні консультації щодо торговельних відносин, однак Комісія не очікує підписання нового документа із зобов'язаннями на майбутнє.

«Ми прагнемо відзначити першу річницю угоди, продемонструвавши, якого прогресу вже вдалося досягти», — сказав він.

Цього тижня Європейська комісія підтвердила Європейському парламенту, що передала США новий перелік пропозицій щодо подальшого зниження мит на європейські товари. До нього увійшли, зокрема, вино та міцні алкогольні напої, окремі види сирів і машинобудівна продукція.

За словами посадовців, перелік охоплює експорт ЄС до США на суму близько 115 млрд євро на рік.

Новий крок Вашингтона свідчить про те, що США продовжують чинити тиск на своїх торговельних партнерів, хоча Дональд Трамп був змушений відмовитися від найвищих тарифів після рішень американських судів і через погіршення купівельної спроможності населення напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Обидві сторони вже реалізували погоджене зниження мит, однак США регулярно висловлюють невдоволення тим, що Брюссель надто повільно переглядає правила та регуляторні вимоги, які впливають на доступ американських товарів до європейського ринку.

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Минулого листопада торговий представник США Джеймісон Грір заявив в інтерв'ю Financial Times, що домовленість, укладена в Тернберрі, «не вирішила всіх проблем» у торговельних відносинах між США та ЄС.

Офіс торгового представника США відмовився коментувати нинішню ситуацію.

У спільній заяві, яка супроводжувала торішню рамкову торговельну угоду між США та ЄС, містилася низка зобов'язань щодо покращення доступу до ринків. Зокрема, щодо автомобілів сторони заявили, що мають намір взаємно визнавати стандарти та процедури сертифікації одна одної.

Раніше Дональд Трамп неодноразово звинувачував Європейський Союз у тому, що він «вигадує правила й регуляції лише з однією метою — щоб ви не могли продавати свої товари в цих країнах». Американські посадовці наголошують, що ЄС має найбільший серед усіх торговельних блоків дефіцит торгівлі товарами зі США – торік він становив 198 млрд євро. У Брюсселі у відповідь зазначають, що США мають профіцит у торгівлі послугами з Євросоюзом у розмірі 178 млрд євро.

У Європейській комісії заявили, що ЄС «відданий повному виконанню своїх зобов'язань відповідно до спільної заяви ЄС і США. Це підтверджує нещодавнє набуття чинності рішення про скасування мит на імпорт американських промислових товарів».

«Робота триває відповідно до положень спільної заяви з метою подальшого покращення доступу до ринків по обидва боки Атлантики», додали там.