Трамп погрожує Канаді підняттям тарифів через смог від лісових пожеж

Президент США Дональд Трамп поклав на канадський уряд відповідальність за лісові пожежі, які призвели до суттєвого забруднення повітря на сході країни, зокрема у столичному регіоні та Нью-Йорку, де у неділю під загрозою опинилося проведення фіналу чемпіонату світу з футболу.

Як пише BBC, у Вашингтоні індекс якості повітря вже опинився у так званій "пурпуровій зоні", яка означає суттєве забруднення і небезпеку для здоров'я громадян.

Трамп вважає, що така ситуація стала наслідком халатності з боку канадської влади. Президент заявив, що проведе телефонну розмову з прем'єром Канади Марком Карні і вимагатиме "пояснень щодо дій, які завдали незліченних збитків США".

Господар Білого дому пригрозив, що вимагатиме компенсації від Канади у вигляді підвищення митних тарифів для сусідньої країни.