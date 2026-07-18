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Трамп погрожує Канаді підняттям тарифів через смог від лісових пожеж

У Вашингтоні оголошено "пурпуровий рівень" небезпеки якості повітря.

Трамп погрожує Канаді підняттям тарифів через смог від лісових пожеж
Повітря у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп поклав на канадський уряд відповідальність за лісові пожежі, які призвели до суттєвого забруднення повітря на сході країни, зокрема у столичному регіоні та Нью-Йорку, де у неділю під загрозою опинилося проведення фіналу чемпіонату світу з футболу.

Як пише BBC, у Вашингтоні індекс якості повітря вже опинився у так званій "пурпуровій зоні", яка означає суттєве забруднення і небезпеку для здоров'я громадян.

Трамп вважає, що така ситуація стала наслідком халатності з боку канадської влади. Президент заявив, що проведе телефонну розмову з прем'єром Канади Марком Карні і вимагатиме "пояснень щодо дій, які завдали незліченних збитків США".

Господар Білого дому пригрозив, що вимагатиме компенсації від Канади у вигляді підвищення митних тарифів для сусідньої країни. 

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