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Експерти назвали якість повітря в Торонто найгіршою у світі – на тлі задимлення від лісових пожеж

Смог також поширився на північно-східні штати США, влада закликала людей обмежити перебування на вулиці.

Експерти назвали якість повітря в Торонто найгіршою у світі – на тлі задимлення від лісових пожеж
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Якість повітря в Торонто визнали найгіршою з-поміж великих міст світу внаслідок задимлення від лісових пожеж на північному заході Онтаріо.

Про це повідомляє France24.

Смог також поширився на північно-східні штати США, влада закликала людей обмежити перебування на вулиці.

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Лісові пожежі вирують у малонаселених районах за сотні кілометри від Торонто, дим розповсюджується на велику територію, але безпосередньо містам пожежі не загрожують.

Міністерство охорони навколишнього середовища Канади повідомило, що індекс якості повітря для Торонто становить 10+, що класифікується як “уже високий ризик”.

Небезпечні умови можуть зберігатися до вечора четверга.

Нью-Йорк почав відчувати наслідки задимлення за кілька днів до фіналу Чемпіонату світу, який має відбутися в сусідньому Нью-Джерсі в неділю. Через погіршення якості повітря до шкідливого рівня місцева влада оголосила попередження. Людей закликали обмежити інтенсивні фізичні навантаження на вулиці та робити частіші перерви під час перебування на відкритому повітрі.

Національна служба погоди повідомила, що смог у повітрі може залишитися до кінця тижня.

Швейцарська компанія IQAir, яка спеціалізується на технологіях очищення повітря, визнала якість повітря в Торонто найгіршою у світі. Канадський мегаполіс випередив Кіншасу та Делі, а Нью-Йорк посів п'яте місце в цьому рейтингу.

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