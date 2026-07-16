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FT: Єврокомісія готує нові багатомільйонні штрафи для Google через порушення цифрових правил ЄС

За даними видання, Брюссель ухвалить окремі рішення у двох розслідуваннях щодо компанії.

FT: Єврокомісія готує нові багатомільйонні штрафи для Google через порушення цифрових правил ЄС
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія вже наступного тижня планує оголосити про нові штрафи для Google на сотні мільйонів євро через порушення вимог Закону про цифрові ринки (DMA). Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела та внутрішні документи Єврокомісії.

За даними видання, Брюссель ухвалить окремі рішення у двох розслідуваннях щодо компанії. Перше стосується звинувачень у тому, що Google надає перевагу власним сервісам — зокрема Shopping, Travel та іншим спеціалізованим платформам — у результатах пошуку, ставлячи конкурентів у невигідне становище.

Друге рішення зобов'яже компанію надати розробникам додатків у Google Play більше свободи для перенаправлення користувачів до альтернативних способів встановлення та оплати застосунків поза магазином Google.

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Окрім штрафів, Єврокомісія планує видати нові приписи щодо виконання DMA та попередити Google про можливі щоденні фінансові санкції, якщо компанія не усуне порушення протягом 60 днів. У документах Єврокомісії зазначено, що невиконання вимог Google слід вважати «серйозним».

Точний розмір штрафів поки не розкривається. Закон про цифрові ринки дозволяє накладати санкції до 10% світового річного обороту компанії. Материнська компанія Google — Alphabet — минулого року отримала виручку понад 402 млрд доларів.

У Google заявили FT, що прагнуть завершити розслідування та повернутися до розробки нових продуктів. У компанії також наголосили, що вже внесені зміни до пошуку в межах виконання DMA стали «найбільшим погіршенням продукту в його історії» та, на їхню думку, погіршили досвід європейських користувачів.

Очікується, що цього тижня Єврокомісія також ухвалить рішення щодо доступу сторонніх пошукових систем до пошукових даних Google та визначить, якою мірою компанія повинна відкрити стороннім розробникам штучного інтелекту доступ до функцій, доступних її сервісу Gemini.

Видання зазначає, що нові заходи проти Google стануть черговим кроком Брюсселя щодо посилення контролю над найбільшими технологічними компаніями. Раніше ЄС уже оштрафував Apple на 500 млн євро, Meta — на 200 млн євро, а Google у 2017–2019 роках отримала антимонопольні штрафи на понад 8 млрд євро. Водночас FT зазначає, що нинішні рішення ухвалюються на тлі певного послаблення напруженості між ЄС і США щодо європейського регулювання цифрового ринку.

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