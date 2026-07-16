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Біля узбережжя М’янми нещодавно перекинулися два човни з понад 500 людьми на борту

Останніми роками тисячі представників етнічної групи рохінджа намагалися скористатися небезпечними морськими маршрутами.

Біля узбережжя М’янми нещодавно перекинулися два човни з понад 500 людьми на борту
Фото: Malaysian Maritime Enforcement Agency

Протягом останніх тижнів біля узбережжя М’янми перекинулися два човни з понад 500 людьми на борту. Про це повідомляє DW.

За даними агентств ООН, наприкінці червня зі штату Ракхайн у М’янмs вийшли два судна з пасажирами, більшість з яких етнічної групи рохінджа. Повідомляють, що серед них були й ті, хто прибув із таборів біженців у Кокс-Базарі у Бангладеші.

Перший човен з 250 людьми на борту втратив зв’язок невдовзі після виходу в море. Інший, з 280 людьми на борту перекинувся біля узбережжя Іяваді в М'янмі 8 липня.

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“У разі підтвердження, ця трагедія збільшить кількість жертв в Андаманському морі та Бенгальській затоці, де з початку року вже загинули або зникли безвісти майже 300 людей, зокрема біженці рохінджа та громадяни Бангладеш”, – йдеться у заяві.

Рохінджа – це мусульманська меншина, здебільшого зі штату Ракхайн у М'янмі на кордоні з Бангладеш, яка зазнала масових переслідувань.

З 2017 року понад 1,2 мільйона рохінджа, рятуючись від переслідувань з боку сил безпеки М'янми, перетнули кордон із Бангладеш. Там вони живуть у важких умовах у переповнених таборах. В ООН зазначають, що деякі пасажири згаданих суден були вихідцями з цих таборів.

Табір Рохінджа у Бангладеш, 2025 рік
Фото: EPA/UPG
Табір Рохінджа у Бангладеш, 2025 рік

У 2025 році 6500 рохінджа намагалися виїхати за кордон, скориставшись небезпечними морськими маршрутами, які контролюють торговці людьми. Майже 900 рохінджа зникли безвісти або загинули в морі в північній частині Індійського океану у 2026 році. Більшість із них намагаються добратися до таких країн, як Малайзія, Індонезія чи Таїланд.

Протягом останніх років тисячі біженців рохінджа дісталися індонезійської провінції Ачех, де більшість населення становлять мусульмани. Вони подолали понад 1800 кілометрів переважно на переповнених, малопотужних та старих дерев'яних рибальських суднах. Залежно від стану судна, така подорож може тривати від двох тижнів до понад місяця.

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