ЦПД: монгольські журналісти поїдуть до Росії на “освітній курс” для медіа

У столиці Монголії Улан-Баторі завершився курс російської мови для місцевих журналістів, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Він проходив на базі “Русского дома” – установи, яка просуває пропаганду та інтереси Росії за кордоном під виглядом культурного обміну.
У програмі взяли участь 25 представників монгольських медіа: кореспонденти теле- і радіокомпаній, інтернет-видань, друкованої преси, а також редактори та керівники медіаструктур.
У серпні дев’ять випускників цього курсу вирушать до Росії для участі в так званій міжнародній освітній програмі “Школа нових медіа”, яка передбачає зустрічі з представниками медіа, освітні модулі, майстер-класи.
“Насправді монгольських журналістів навчатимуть методів роботи в інформаційному просторі, які відповідають російським пропагандистським підходам та сприяють поширенню вигідних Кремлю наративів”, – додали у ЦПД.
У Центрі додають, що Росія активно використовує подібні “освітні” програми для просування своїх політичних інтересів за кордоном. Одним із ключових напрямів такої діяльності є робота з журналістами та представниками медіасфери.
Через навчання, стажування та професійні обміни Москва формує довгострокові мережі контактів серед іноземних журналістів, експертів і лідерів думок. Особливу увагу Кремль приділяє країнам Азії, де прагне посилити власний вплив на тлі зростаючої міжнародної ізоляції.