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ЦПД: монгольські журналісти поїдуть до Росії на “освітній курс” для медіа

Кремль приділяє особливу увагу країнам Азії, де прагне посилити власний вплив на тлі посилення міжнародної ізоляції.

ЦПД: монгольські журналісти поїдуть до Росії на “освітній курс” для медіа
Президент РФ Володимир Путін відвідує Монголію у 2024 році
Фото: EPA/UPG

У столиці Монголії Улан-Баторі завершився курс російської мови для місцевих журналістів, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Він проходив на базі “Русского дома” – установи, яка просуває пропаганду та інтереси Росії за кордоном під виглядом культурного обміну. 

У програмі взяли участь 25 представників монгольських медіа: кореспонденти теле- і радіокомпаній, інтернет-видань, друкованої преси, а також редактори та керівники медіаструктур. 

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У серпні дев’ять випускників цього курсу вирушать до Росії для участі в так званій міжнародній освітній програмі “Школа нових медіа”, яка передбачає зустрічі з представниками медіа, освітні модулі, майстер-класи. 

“Насправді монгольських журналістів навчатимуть методів роботи в інформаційному просторі, які відповідають російським пропагандистським підходам та сприяють поширенню вигідних Кремлю наративів”, – додали у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

У Центрі додають, що Росія активно використовує подібні “освітні” програми для просування своїх політичних інтересів за кордоном. Одним із ключових напрямів такої діяльності є робота з журналістами та представниками медіасфери. 

Через навчання, стажування та професійні обміни Москва формує довгострокові мережі контактів серед іноземних журналістів, експертів і лідерів думок. Особливу увагу Кремль приділяє країнам Азії, де прагне посилити власний вплив на тлі зростаючої міжнародної ізоляції.

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