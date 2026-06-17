Спротив: на окупованих територіях України збирають донорську кров для російських військових

Офіційно мешканцям повідомляють, що вона нібито необхідна для потреб місцевих лікарень та допомоги цивільним.

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На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російська адміністрація розгорнула чергову кампанію зі збору донорської крові.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Офіційно мешканцям повідомляють, що вона нібито необхідна для потреб місцевих лікарень та допомоги цивільним.

Однак, за інформацією Центру національного спротиву, значна частина зібраної крові та її компонентів надалі використовується для потреб військової медицини РФ та лікування поранених російських військових.

Зазначається, що до донорських кампаній активно залучають бюджетників та працівників державних установ. Місцевим жителям нав'язують участь у зборі крові під виглядом “суспільного обов’язку”.

У ЦНС додають, що офіційні заяви про допомогу цивільним використовуються як прикриття для забезпечення військових потреб.