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Підозру отримала ексдиректорка Маріупольського музею, яка передала окупантам картини Айвазовського, Куїнджі та Калмикова

Йдеться про п’ять оригінальних полотен загальною вартістю понад 26 млн грн.

Підозру отримала ексдиректорка Маріупольського музею, яка передала окупантам картини Айвазовського, Куїнджі та Калмикова
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомили про підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею, яка сприяла незаконному привласненню окупантами унікальних творів мистецтва з фондів Художнього музею імені Архипа Куїнджі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Йдеться про п’ять оригінальних полотен Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Григорія Калмикова загальною вартістю понад 26 млн грн.

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"За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії підозрювана, маючи вільний доступ до музейного сховища, незаконно заволоділа картинами, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі. Спочатку вона перевезла їх до власного помешкання, а згодом, після домовленостей із представниками окупаційної адміністрації, особисто передала загарбникам", – йдеться в повідомленні.

Серед викрадених культурних цінностей – картина Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", полотна Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь. Крим" та "Ельбрус", а також робота Григорія Калмикова "Куїнджі годує голубів".

Пізніше картини були вивезені до так званого "донецького республіканського художнього музею" та незаконно внесені до російського реєстру музейних цінностей.

Колишній директорці заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Маріупольський краєзнавчий музей відкрили у 1920 році. Він мав сім експозиційних залів та наукову бібліотеку, фонд якої становив 17 тисяч книг. Загальний фонд музею налічував понад 53 тисячі експонатів, у тому числі речові, образотворчі, письмові (рукописні та друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, природні та інші.
  • У 2022 році внаслідок постійних російських обстрілів у Маріупольському краєзнавчому музеї сталася пожежа.
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