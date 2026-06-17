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Окупанти вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, поранені 7 (оновлено)

Ворожі війська завдали п'ять ударів по місту.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, поранені 7 (оновлено)
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 16 червня
Фото: Запорізька ОВА

Близько 23:00 год. 16 червня росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, окупанти завдали п'ять ударів по місту. Одна людина загинули, є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Рятувальники додали, що пошкоджено житлові будинки, авто і цивільна інфраструктура в кількох районах.

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Пошкоджень зазнав освітній заклад. Вибуховою хвилею вибито вікна. Сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі

Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. За оновленими даними від ДСНС, семеро людей дістали поранення та звернулись за допомогою до медиків. У них осколкові поранення, травми голови та контузії.

Росіяни вночі вбили в Запоріжжі 1 людину, 7 поранили
Фото: ДСНС
Росіяни вночі вбили в Запоріжжі 1 людину, 7 поранили

"Виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на загальній площі 800 кв.м. Через загрозу постійних ворожих атак рятувальники були змушені декілька разів прямувати до укриття. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання", – розповіли рятувальники.  

Ліквідація наслідків удару
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару

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