Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Завод є найбільшим постачальником палива до Московської області.

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Московському НПЗ, який є найбільшим постачальником палива до Московської області зупинив роботу через атаку українських дронів.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, пошкоджена установка первинної переробки, яка забезпечує 53% потужності заводу. Очікується, що другий блок незабаром відновить роботу.

Московський завод, який неодноразово ставав мішенню для атак, у 2024 році переробив 11,6 мільйона метричних тонн нафти, виробивши 2,9 мільйона тонн бензину та 3,2 мільйона тонн дизельного палива.