Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Завод є найбільшим постачальником палива до Московської області.

Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів
Московський НПЗ
Фото: EPA/UPG

Московському НПЗ, який є найбільшим постачальником палива до Московської області зупинив роботу через атаку українських дронів.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, пошкоджена установка первинної переробки, яка забезпечує 53% потужності заводу. Очікується, що другий блок незабаром відновить роботу.

Московський завод, який неодноразово ставав мішенню для атак, у 2024 році переробив 11,6 мільйона метричних тонн нафти, виробивши 2,9 мільйона тонн бензину та 3,2 мільйона тонн дизельного палива.

  • У ніч на 16 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Московський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу. Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies