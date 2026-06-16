Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Московському НПЗ, який є найбільшим постачальником палива до Московської області зупинив роботу через атаку українських дронів.
Про це пише Reuters.
За даними джерел видання, пошкоджена установка первинної переробки, яка забезпечує 53% потужності заводу. Очікується, що другий блок незабаром відновить роботу.
Московський завод, який неодноразово ставав мішенню для атак, у 2024 році переробив 11,6 мільйона метричних тонн нафти, виробивши 2,9 мільйона тонн бензину та 3,2 мільйона тонн дизельного палива.
- У ніч на 16 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Московський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу. Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів.