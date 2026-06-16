Американський благодійник долучився до евакуація мешканців Харківщини

Поліцейські підрозділу "Білий Янгол" евакуювали ще чотирьох людей з Куп’янщини на Харківщині. До евакуаційної місії долучився і американський благодійник Говард Баффет.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
Серед евакуйованих - двоє маломобільних громадян.
"Евакуйовані громадяни втратили свої домівки внаслідок ворожих обстрілів з боку російських військ. Завдяки професійним та злагодженим діям поліцейських операція пройшла успішно. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечному місці та отримують необхідну допомогу", - зазначили в поліції.
- «Білі янголи» вивезли з постійних обстрілів ще шістьох жителів Миколаївки на Донеччині. Серед евакуйованих – поранений і люди, які пережили пряме влучання в свій будинок.