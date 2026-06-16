Генштаб ЗСУ: Далекобійна зброя України спричинила паливний колапс у Росії

Генштаб ЗСУ озвучив результати планомірного знищення паливно-енергетичного комплексу та військової логістики Росії.

За інформацією командування, станом на червень цього року українські удари на відстань понад 1500 кілометрів переросли у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч окупаційних військ.

Українські сили уразили вже 16 великих російських НПЗ та терміналів, а це понад 30% потужностей РФ.

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Також повністю припинено роботу понад 40 ключових технологічних установок. Через дію міжнародних санкцій Росія не здатна їх відновити — імпортозаміщення у сфері високотехнологічного нафтопереробного обладнання виявилося безсилим.

Через відсутність можливостей для переробки та труднощі з експортом, видобуток нафти в РФ упав до річного мінімуму — до 9,009 млн барелів на добу (за офіційними даними ОПЕК).

Виробництво бензину в Росії обвалилося до 16-річного мінімуму. Попри діючу заборону на експорт власного пального, уникнути жорсткого дефіциту Кремлю не вдалося. У тимчасово окупованому Криму та на Луганщині бензин марки АИ-95 зник із вільного продажу — його видають виключно за спеціальними картками. На заправках Курської, Бєлгородської та Псковської областей запроваджено суворе обмеження — не більше 20 літрів пального на один автомобіль. У найбільших аеропортах РФ стрімко порожніють резервуари з авіагазом, через що введено ліміти на заправку пасажирських та транспортних літаків.

Ситуація стала настільки критичною, що уряд РФ офіційно дозволив нафтопереробним заводам випускати низькоякісне пальне застарілих радянських стандартів. Виробляти якісний бензин через зруйновані установки та відсутність західних компонентів Росія більше не спроможна.

У Генштабі наголошують, що кожен уражений російський НПЗ та кожна спорожніла нафтобаза миттєво конвертуються у локальний паливний голод для російської бронетехніки, авіації та автотранспорту безпосередньо на лінії бойових дій. Економічний параліч ТЕК автоматично зменшує кількість закуплених ворогом ракет, снарядів та позбавляє Кремль мільярдів доларів, які планувалися на фінансування війни.