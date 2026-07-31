Свобода як цінність виживання: розмова про українську ідентичність на Авіньйонському фестивалі

Вони говорили з різних позицій – права і культури, але прийшли до спільного знаменника: свобода для українців є не цінністю самовираження, а умовою виживання, а ідентичність – річ, яку доводиться вибудовувати наново, бо століттями її писали за нас інші. LB.ua занотував найцікавіші тези дискусії.

На Авіньйонському фестивалі, одному із найбільших та найбільш впливових театральних фестивалів світу, відбулася розмова про переосмислення української ідентичності. Серед спікерок події були правозахисниця, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук та продюсерка, співзасновниця та керуюча партнерка в агенції proto produkciia Ольга Дятел.

Фото: Nicolas Eudeline Ольга Дятел (праворуч) і Олександра Матвійчук (друга ліворуч) під час розмови на Авіньйонському фестивалі

Життя у війні

Ольга Дятел: Жити ці чотири роки війни складно, особливо коли ти вже 12 років живеш у війні. Я з Криму – це там, де почалася війна. У 2014-му я переїхала на захід України, а потім – у Київ.

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Загальне відчуття українців нині – втомлені, злі, з вірою у те, що ми маємо право на свободу обирати бути там, де ми є, і жити так, як би ми хотіли жити.

Останні два місяці я почуваюсь в Києві набагато гірше, тому що кожну ніч думаю, чи виживу.

З того, що стало рутиною для нас, але не є очевидним ззовні – театральні вистави можуть бути зупинені в будь-який момент повітряною тривогою. І всі мають йти в укриття.

Олександра Матвійчук: Мені досі бракує слів, що описати як жити під час повномасштабного вторгнення. […] Я дивилась відео (прим. ред. – відео, де вчителька у Києві проводить урок з учнями на вулиці біля генератора) і думала, що росіяни прийшли забрати у нас все. Нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє, освіту наших дітей. А ця звичайна київська вчителька вирішила нічого їм не віддавати. І така модерна і проста річ, як читати лекції своїм учням, вона перетворилася в акт спротиву. Це українська стійкість, яка дається нам дорогою ціною.

Фото: Nicolas Eudeline Олександра Матвійчук

Ідентичність як питання виживання

Олександра Матвійчук: Просто у нас немає іншого вибору. Путін відкрито говорить, що немає української нації, немає української мови, немає української культури. Я правозахисниця, і вже 12 років ми з колегами документуємо, як ці слова повертаються на жахливу практику на окупованих територіях, де росіяни фізично знищують активних людей у громадах: мерів, журналістів, вчителів, письменників, екологів. Тому все дуже просто: у нас немає вибору. Якщо Україна припинить чинити спротив і Росія окупує всю Україну, то ми просто зникнемо, нас не буде.

Ольга Дятел: Я, мабуть, досі дивуюся стійкості – тому, як довго ми можемо триматися, скільки ще можемо протриматися. Але для мене це теж така ознака української ідентичності, що попри сторіччя окупаційної політики, яка намагалася знищити горизонтальні зв'язки і вміння самоорганізовуватись, ці звʼязки та вміння залишились дуже сильними.

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Я з Криму і давно вже отримала заборону на в'їзд у Росію. По суті я знаю, що якщо Україна буде окупована, скоріш за все в цій країні мені немає місця, або немає місця мені живій. Тому це ситуація, в якій правда нема вибору і потрібно мобілізувати всі ресурси, щоб залишатися живою і мати змогу робити те, що я зараз роблю.

Фото: Nicolas Eudeline Ольга Дятел (праворуч)

Що таке українська ідентичність

Олександра Матвійчук: Українська нація 300 років була в тіні російської імперії. Наша історія була написана не нами. Величезна кількість українських класиків досі не перекладена іноземними мовами. Імперія – це не просто про володіння територіями, людьми чи ресурсами. Це про право називати речі своїми іменами, це про володіння знаннями.

В Америці є відомий музей Met (Metropolitan Museum of Art), і в ньому є картина Дега, на якій зображені дівчата в національному вбранні, – вона називалася «Російські танцівниці». Але там дівчата в вишиванках і у віночках – це традиційна прикраса з квітів на голові, яку носили українські дівчата. І тільки коли почалася повномасштабна війна, музей назвав картину інакше – тепер вона називається «Танцівниці в українському вбранні». Я хотіла би звернутися до французької публіки із запитом про інтелектуальну мужність. Може, нарешті вже час визнати, що всі ці десятки років більшість західних суспільств дивилися на Україну виключно через російську призму. А в російській призмі української ідентичності немає.

Ольга Дятел: Якщо питання стоїть, як би я визначила українську культурну ідентичність, то для мене точно важливу роль грають горизонтальні зв'язки, вміння мобілізуватися і солідаризуватися в складні часи, а також протистояти авторитетам.

До початку повномасштабного вторгнення у мене було багато колег з Росії, і я побачила пост одного з них: я їду з країни, тому що не можу там залишатися. У мене тоді виникло питання — а чому тоді ваш президент стає проблемою українців, якщо вони не можуть з цим нічого зробити? І це для мене така важлива різниця в культурних ідентичностях цих двох країн: Україна має здатність протистояти авторитетам.

Фото: Nicolas Eudeline Ольга Дятел (праворуч) під час розмови на Авіньйонському фестивалі

Свобода

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Олександра Матвійчук: Свобода має особливе значення для українців. І це парадоксально: для українців свобода – це не цінність самовираження, це цінність виживання. Ми просто би не вижили і не збереглися б як нація, якби всі ці століття під російською імперією ми вперто не прагнули свободи.

Я отримувала Нобелівську премію від імені моєї організації і стала першою українкою, яка читала Нобелівську промову. І це не тому, що в Україні немає блискучих вчених чи талановитих письменників. Це тому, що українська культурна і національна еліта всі ці століття знищувалась. І ми це зараз бачимо на окупованих територіях.

Мистецтво і обмін

Ольга Дятел: Мені здається, що немає єдиного шляху, як донести українську ідентичність до когось. Лише максимально читати, занурюватись і відвідувати події довкола. Я в Україні займаюся незалежним театром, тому що для мене незалежний сектор – це поле, де культивується культура, де ставлять питання до того, що ви бачите навколо.

Для кращого розуміння або трансляції цієї ідентичності має бути обмін, а обмін не може бути одностороннім. Не може бути, щоб лише українці приїжджали до Франції, щось розповідали. Тому ми, наприклад, робимо програму візитів в Україну міжнародних культурних діячів, щоб вони теж могли побачити на власні очі, що таке наша ідентичність зараз. Обмін може функціонувати тільки в дві сторони.

В мене завжди є внутрішнє неприйняття казати, що в такій війні є хвиля творчості і нових творів. Але на фоні збільшення інтенсивності життя ми живемо вдвічі чи втричі швидше, і це, звичайно, мотивує багатьох людей творити і створювати. Є запит на підтримку, на важливість створення, на осмислення локальних історій, тому що Україна дуже велика, дуже різноманітна. І ці різноманіття ще хочеться більше осмислювати в мистецьких творах.

Фото: Nicolas Eudeline Ольга Дятел і Олександра Матвійчук під час розмови на Авіньйонському фестивалі

Справедливість і надія

Ольга Дятел: Всередині країни є певна домовленість: якщо я зараз не на фронті, безпосередньо не займаюсь військовою діяльністю, то я несу відповідальність, до прикладу, йти на протест, щоб піклуватись про те, що відбувається в цивільному житті. І ми часто говоримо, що якщо ти зараз знаходишся в трішки кращих умовах ніж інші, то роби те, що ти можеш для спільної справи. Якщо ви розумієте, що ви щось хочете робити, то скоріш за все у вас є кращі умови ніж у багатьох людей, які над спільною ціллю працюють.

Олександра Матвійчук: За ці 5 років ми задокументували більше 100 тис. епізодів воєнних злочинів.

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В усій історії людства є лише один прецедент, коли лідери країни були покарані за злочин агресії, – це Нюрнберзький трибунал. І з того часу люди, які приймають рішення, дивляться на світ через призму цього трибуналу: що справедливість – це привілей переможців. Бо там судили нацистських злочинців тільки після того, як цей режим впав.

Ми зараз змінюємо це сприйняття: справедливість – базове право людини. І в нас є власне історичне завдання зробити справедливість незалежною від того, як і коли закінчиться війна. Півтора місяця тому був зроблений великий крок: 36 країн, серед них Франція, офіційно заявили про приєднання до спеціального трибуналу.

Мені здається, що потрібно правильно визначити термінологію слова «надія». Це слово має корінь «дія». У ситуації, в якій ми опинились, надія – це свідома когнітивна стратегія. І надія – це не переконання, що все буде добре, а впевненість в тому, що всі наші зусилля мають глибокий сенс.