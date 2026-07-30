Коли ми в Технологічних Силах України (ТСУ) організовували свій захід для демонстрації новітніх розробок виробників-членів спілки два тижні тому, мали на меті дати виробникам майданчик для демонстрації своїх спроможностей і звести в одному просторі всіх учасників екосистеми приватного виробництва зброї — і виробників, і тих, для кого цю зброю створюють: користувачів із Сил оборони України та представників європейських країн і міжнародних інституцій. Значну частину зусиль команда ТСУ спрямувала на те, щоб захід був безпечним для всіх учасників.
На тлі поступового прогресу з унормуванням експорту ОВТ і товарів подвійного використання нам важливо показувати європейським партнерам, чого досяг український приватний виробник. І цей захід дав іноземним гостям рідкісну нагоду — побачити розробки не лише на стендах, а й у динаміці: спостерігати, як та чи інша система працює під час реальних демонстрацій. Цей матеріал — про технологічні тенденції та нові напрямки, які розвивають виробники, — результат спостережень із заходу.
Пʼять напрямків, продемонстрованих виробниками-членами ТСУ
Вивчаючи новинки виробників, можна виділити кілька напрямів, у яких рухається галузь:
1. Starlink дедалі більше перетворюється з пристрою зв’язку між підрозділами на інструмент управління засобами ураження, причому вже не лише оперативної, а й тактичної ланки. Це закономірно: завдяки йому можна коригувати наведення в реальному часі, як наслідок — вища точність ураження цілей;
2. Ледь не кожна друга компанія пропонує свою відповідь на запит щодо БпЛА-перехоплювачів для боротьби із Shahed-136/Герань-2. З одного боку, це швидше закриває потребу Сил оборони; з іншого — розпорошує увагу, адже ворог дедалі масовіше застосовує реактивні стратегічні ударні БпЛА, для яких потрібні перехоплювачі з іншими технічними характеристиками;
3. Запит на дешеві масові, але якісні БпЛА-крила оперативно-тактичної ланки підштовхує виробників шукати нові рішення й здешевлювати продукцію, не втрачаючи в характеристиках.
Це своєю чергою підживлює конкуренцію та сприяє варіативності продукції;
4. Чимало компаній працюють над українським аналогом російського ударного БпЛА «Молнія»: зʼявляється все більше пропозицій з дальністю польоту 40–50 км і корисним навантаженням до 6–8 кг;
5. Активно розвивається ніша наземних роботизованих комплексів (НРК): як і з перехоплювачами, сюди заходить багато виробників. Це створює цікаву динаміку — і нові рішення, і здешевлення готових виробів.
Окремо відзначу розвиток українських виробників компонентів — важливої ланки для R&D, подальшої незалежності й самодостатності українського оборонно-промислового комплексу.
Три головні тенденції
Виділю три головні тенденції, які важливо утримати й посилити взаємодією виробника, держави та кінцевого користувача.
Перша. Вимоги війни з РФ у поєднанні з ринковими механізмами створюють дуже динамічну конкуренцію. Її результат — усе інноваційніша продукція за все доступнішою ціною.
У цих перегонах виграє той виробник, який знайде найкращий баланс між технічними характеристиками й вартістю готового продукту.
Друга. Роботизовані технології (ударні й розвідувальні БпЛА різної дальності, перехоплювачі, НРК), РЕБ і РЕР стали основою сучасного українського способу ведення війни на противагу класичним артилерійським системам. Принципово, що це саме українські розробки і вони роблять державу більш самодостатньою в плануванні та веденні бойових дій.
Сьогодні це вже стандартизований продукт, що дає стабільну якість на полі бою.
Третя. Успіхи ОВТ і товарів подвійного використання пишуть історію успіху країни. Сьогодні мілтех з розрізнених виробників перетворився на найдинамічніший і найперспективніший кластер української економіки. Суб’єктність України — це зараз, зокрема, результат роботи приватних компаній-виробників зброї. Саме вони стали надійною частиною екосистеми оборони.
У відповідь від держави виробники очікують чіткої регуляторної рамки й послідовної, всеосяжної політики розвитку ОПК. Якщо це забезпечити, приватний виробник і далі дивуватиме інноваційними розробками, постачаючи Силам оборони найкращу продукцію, що відповідатиме викликам сучасної війни.
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