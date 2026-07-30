Утім кожен таких захід — це і демонстрація можливостей, і величезні безпекові ризики. Не можу не згадати трагедію, що сталася минулого тижня на Київщині. Усією спільнотою глибоко сумуємо, співчуваємо родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.

Це унікальна можливість зібрати колег по цеху і представників потенційних користувачів продуктів в одному просторі, щоб кінцевий користувач не лише побачив продукт, а й міг надати зворотний звʼязок безпосередньо виробникові. Також подібні заходи допомагають зекономити час — замість ходити з пропозиціями до кожного військового підрозділу можна продемонструвати виріб різним стейкхолдерам одночасно. Саме тому ці події вкрай важливі для розвитку індустрії.

До певного моменту приватний виробник зброї інформує про свої розробки лише обмежене коло осіб — переважно представників окремих військових частин. Але в життєвому циклі кожної компанії настає момент, коли винаходи інженерів потрібно показати ширше: державі, міжнародним партнерам, волонтерам і благодійним фондам, представникам критичної інфраструктури, медіа. Для цього й існують закриті демонстраційні заходи й виставки.

Фото: facebook/Технологічні Сили України Під час одного із заходів ТСУ

Коли ми в Технологічних Силах України (ТСУ) організовували свій захід для демонстрації новітніх розробок виробників-членів спілки два тижні тому, мали на меті дати виробникам майданчик для демонстрації своїх спроможностей і звести в одному просторі всіх учасників екосистеми приватного виробництва зброї — і виробників, і тих, для кого цю зброю створюють: користувачів із Сил оборони України та представників європейських країн і міжнародних інституцій. Значну частину зусиль команда ТСУ спрямувала на те, щоб захід був безпечним для всіх учасників.

На тлі поступового прогресу з унормуванням експорту ОВТ і товарів подвійного використання нам важливо показувати європейським партнерам, чого досяг український приватний виробник. І цей захід дав іноземним гостям рідкісну нагоду — побачити розробки не лише на стендах, а й у динаміці: спостерігати, як та чи інша система працює під час реальних демонстрацій. Цей матеріал — про технологічні тенденції та нові напрямки, які розвивають виробники, — результат спостережень із заходу.

Пʼять напрямків, продемонстрованих виробниками-членами ТСУ

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Вивчаючи новинки виробників, можна виділити кілька напрямів, у яких рухається галузь:

1. Starlink дедалі більше перетворюється з пристрою зв’язку між підрозділами на інструмент управління засобами ураження, причому вже не лише оперативної, а й тактичної ланки. Це закономірно: завдяки йому можна коригувати наведення в реальному часі, як наслідок — вища точність ураження цілей;

2. Ледь не кожна друга компанія пропонує свою відповідь на запит щодо БпЛА-перехоплювачів для боротьби із Shahed-136/Герань-2. З одного боку, це швидше закриває потребу Сил оборони; з іншого — розпорошує увагу, адже ворог дедалі масовіше застосовує реактивні стратегічні ударні БпЛА, для яких потрібні перехоплювачі з іншими технічними характеристиками;

Фото: facebook/Технологічні Сили України Під час одного із заходів ТСУ

3. Запит на дешеві масові, але якісні БпЛА-крила оперативно-тактичної ланки підштовхує виробників шукати нові рішення й здешевлювати продукцію, не втрачаючи в характеристиках.

Це своєю чергою підживлює конкуренцію та сприяє варіативності продукції;

4. Чимало компаній працюють над українським аналогом російського ударного БпЛА «Молнія»: зʼявляється все більше пропозицій з дальністю польоту 40–50 км і корисним навантаженням до 6–8 кг;

5. Активно розвивається ніша наземних роботизованих комплексів (НРК): як і з перехоплювачами, сюди заходить багато виробників. Це створює цікаву динаміку — і нові рішення, і здешевлення готових виробів.

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Окремо відзначу розвиток українських виробників компонентів — важливої ланки для R&D, подальшої незалежності й самодостатності українського оборонно-промислового комплексу.

Фото: facebook/Технологічні Сили України Під час одног із заходів ТСУ

Три головні тенденції

Виділю три головні тенденції, які важливо утримати й посилити взаємодією виробника, держави та кінцевого користувача.

Перша. Вимоги війни з РФ у поєднанні з ринковими механізмами створюють дуже динамічну конкуренцію. Її результат — усе інноваційніша продукція за все доступнішою ціною.

У цих перегонах виграє той виробник, який знайде найкращий баланс між технічними характеристиками й вартістю готового продукту.

Друга. Роботизовані технології (ударні й розвідувальні БпЛА різної дальності, перехоплювачі, НРК), РЕБ і РЕР стали основою сучасного українського способу ведення війни на противагу класичним артилерійським системам. Принципово, що це саме українські розробки і вони роблять державу більш самодостатньою в плануванні та веденні бойових дій.

Сьогодні це вже стандартизований продукт, що дає стабільну якість на полі бою.

Третя. Успіхи ОВТ і товарів подвійного використання пишуть історію успіху країни. Сьогодні мілтех з розрізнених виробників перетворився на найдинамічніший і найперспективніший кластер української економіки. Суб’єктність України — це зараз, зокрема, результат роботи приватних компаній-виробників зброї. Саме вони стали надійною частиною екосистеми оборони.

У відповідь від держави виробники очікують чіткої регуляторної рамки й послідовної, всеосяжної політики розвитку ОПК. Якщо це забезпечити, приватний виробник і далі дивуватиме інноваційними розробками, постачаючи Силам оборони найкращу продукцію, що відповідатиме викликам сучасної війни.

Фото: facebook/Технологічні Сили України

Думки, викладені в цій колонці, є особистою позицією автора і можуть не збігатися з позицією редакції LB.ua.