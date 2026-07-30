Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: вночі РФ запустила понад 280 дронів і 70 ракет, більшість із яких балістичні

Під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. 

Зеленський: вночі РФ запустила понад 280 дронів і 70 ракет, більшість із яких балістичні
Наслідки російського удару
Фото: ДСНС

Під час масованого нічого удару російська армія запустила по території України понад 280 дронів і більш ніж 70 ракет, більшість із яких був балістичними. Понад 260 дронів вдалося знищити.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. 

«Сьогодні вночі через російський ракетний удар у Радушному на Дніпровщині загинули батьки й три дитини. Ще двох дітей дістали з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета... У Львові зараз теж тривають роботи на місці влучання по будинку – розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні станом на зараз відомо про вісім загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким... Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Залучені всі необхідні служби», – йдеться у його повідомленні. 

Реклама

Під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Зруйновані та пошкоджені десятки будинків, цивільні підприємства, об’єкти інфраструктури. 

«В цьому ударі було більше 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет», – написав глава держави. 

Він наголосив, що в умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, українські військові демонструють дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується.

Зеленський наголосив, що захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням не лише для України, але і для партнерів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies