Зеленський: вночі РФ запустила понад 280 дронів і 70 ракет, більшість із яких балістичні

Під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Під час масованого нічого удару російська армія запустила по території України понад 280 дронів і більш ніж 70 ракет, більшість із яких був балістичними. Понад 260 дронів вдалося знищити.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні вночі через російський ракетний удар у Радушному на Дніпровщині загинули батьки й три дитини. Ще двох дітей дістали з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета... У Львові зараз теж тривають роботи на місці влучання по будинку – розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні станом на зараз відомо про вісім загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким... Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Залучені всі необхідні служби», – йдеться у його повідомленні.

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Під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Зруйновані та пошкоджені десятки будинків, цивільні підприємства, об’єкти інфраструктури.

«В цьому ударі було більше 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет», – написав глава держави.

Він наголосив, що в умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, українські військові демонструють дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується.

Зеленський наголосив, що захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням не лише для України, але і для партнерів.