Розмежування городів: хто за що відповідає у системі оборони України

Відкладемо в сторону картонки та прізвища та подивимось, хто і що має робити.

Призначення нового Головнокомандувача Збройних Сил України підняло шторм в інфопросторі. Суцільна плутанина з очікувань, повноважень, завдань та персональних оцінок. Але голоси про те, як влаштоване управління війною – поодинокі і їх майже не чутно.

Ставка Верховного Головнокомандувача

Положення про Ставку – закритий документ, відсутній у вільному доступі. Але стаття 8 Закону України «Про оборону» встановлює, що Ставка Верховного Головнокомандувача створюється для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період як вищий колегіальний орган воєнного керівництва обороною держави у цей період.

Фото: ОПУ Спеціальна зустріч Ставки Верховного Головнокомандувача 20 липня 2026 року

Тобто саме Ставка вирішує, як і куди вести війну, проводити Курську операцію чи Білгородську, висаджуватися в Кринках чи в Мурманську, бомбити Wildberries чи Ozon. Не Головнокомандувач Збройними Силами України, а саме Ставка.

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Членами Ставки є 25 осіб, з котрих військових – сім. Умовно до військових можна віднести ще Міністра внутрішніх справ України, начальника Управління державної охорони України, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Ось тут і вирішують, які операції планувати та проводити.

Міністерство оборони України

Постанова Кабміну від 26 листопада 2014 р. № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» визначає, що Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

Серед завдань Міноборони – забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва, формування державної політики у сфері оборони щодо цифрового розвитку, цифрових інновацій, технологій у сфері оборони, здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами, забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національного спротиву, організації роботи із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави та інших стратегічних галузей промисловості.

Фото: Пресслужба МО Міністерство оборони України.

Міноборони НЕ ЗДІЙСНЮЄ управління бойовими діями, не надсилає нікому бойових розпоряджень штурманути ту чи іншу посадку або втопити якійсь танкер чи суховантаж.

Стаття 10 Закону України «Про оборону» покладає на Міноборони завдання забезпечувати належний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України, виступати відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, державним замовником при здійсненні оборонних закупівель, забезпечувати комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів особовим складом, здійснювати разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову службу за контрактом, при мобілізації, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби та у разі демобілізації, забезпечує їх відповідні права і свободи.

Якщо простіше, то Міноборони має закупати все, перелік чого Генштаб надає йому, як потребу, постачати особовий склад, готувати населення до військової служби.

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Не Головнокомандувач, не Генштаб, не Командування Сухопутних військ, не ТЦК, а саме Міноборони забезпечує комплектування особовим складом. Як воно цей процес забезпечило, такий бусик і приїде.

Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий під час зустрічі презвдентом

Головнокомандувач Збройних Сил України

Згідно Указу Президента України від 27 березня 2020 року № 123/2020 Головнокомандувач здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України, управління застосуванням Збройних Сил України, переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони, визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних Сил України для передачі його Командувачу об’єднаних сил, організовує контроль стану забезпечення Збройних Сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами, затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави, організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії.

Багато цікавих пунктів, розглянемо деякі окремо:

• здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України, управління застосуванням Збройних Сил України та переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони.

Головнокомандувач не сидить на «нулі», не веде в атаку танки, він управляє військами через підпорядковані органи управління зі свого командного пункту та періодично працює на пунктах управління угруповань, які діють на найбільш важливих чи загрозливих напрямках.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час роботи на на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

• визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних Сил України для передачі його Командувачу об’єднаних сил.

Стратегічну операцію (у нашому випадку – оборонну) планує та проводить Командувач об’єднаних сил, для чого застосовує комплект військ, визначений і переданий йому Головнокомандувачем.

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• організовує контроль стану забезпечення Збройних Сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами.

Не забезпечує, а організовує контроль стану забезпечення, що принципово. Тобто Головнокомандувач регулярно і системно виносить мозок міністру оборони, питаючи про зброю, боєприпаси та людей. Це – не «особистий конфлікт», це – обов’язок Головнокомандувача. Саме тому Головнокомандувач не може 100% часу проводити на пунктах управління, йому треба регулярно взбадьорювати міністра та керувати начальником Генштабу. Ще одна цікавинка: Головнокомандувач НЕ КОНТРОЛЮЄ стан забезпечення переданих йому формувань Нацгвардії, Держприкордонслужби та всіх інших, тобто чи є у них патрони-снаряди-танки-кулемети-їжа-пальне – проблема їх начальників, здебільшого – міністра внутрішніх справ України

• затверджує документи з питань застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Генштаб спланував стратегічну операцію та відправив відповідну директиву Командувачу об’єднаних сил, Командувач об’єднаних сил очолив планування, підготовку та забезпечення операції та прибув до Головнокомандувача з планом і доповів, як він все це буде виконувати, отримав «Затверджую» та у визначений день і час війська починають реалізацію затвердженого, наприклад – проривати «лінію Суровікіна».

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб

Генштаб здійснює планування оборони держави, стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони, організує підготовку Збройних Сил до виконання покладених на них завдань, координує і контролює підготовку інших складових сил оборони до виконання завдань з питань оборони держави.

Генштаб організовує розроблення оперативних планів застосування угруповань військ (сил) та планів окремих операцій Збройних Сил, організовує планування територіальної оборони України, забезпечує здійснення заходів з організації та підтримання дій руху опору (тобто всі партизани та підпільники мають бути забезпечені саме ГШ), розробляє проєкт мобілізаційного плану Збройних Сил та визначених складових сил оборони (давно виконаний і зараз просто відсутній), здійснює планування заходів щодо створення, утримання в готовності та своєчасного розгортання стратегічних резервів (всі, хто не ЗСУ, стратегічні резерви формують собі самі), визначає потреби в особовому складі для Збройних Сил (тобто вираховує, скільки людей треба і коли), організовує призов громадян на військову службу (ось хто організовує призов по мобілізації!), визначає потреби, вимоги та пріоритети державного оборонного замовлення на розробку, виробництво, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки, виконання робіт і надання послуг для потреб Збройних Сил (не Міноборони визначає коло наближених осіб для постачання того, що ті виробляють, а Генштаб визначає потребу потрібного військам).

Загалом у Генштабу – 153 завдання. Порахуйте, скільки треба «паркетних полковників», щоб все це працювало. У 2010 чисельність Генштабу була встановлена в 750 посад, зараз – не відомо, відкритих відомостей немає. Але у 2024 анонсували скорочення на 60%. Щоб було зрозуміло: обсяг мозку скорочується на 60%. Як відреагує організм на такі новації? Судомами? Серцевими нападами? Проблемами дихання? У 1945 Генштаб РККА мав чисельність 3,500-4,000 осіб, які керували армією в 11,3 млн. багнетів. З урахуванням структур, підпорядкованих ГШ, наприклад служба військових сполучень, чисельність ГШ сягала 10-12 тисяч осіб. З огляду на чисельність Сил оборони приблизно один мільйон осіб чисельність ГШ в 1,000-1,200 посад не виглядає чимось геть анормальним.

Фото: ОПУ засідання Ставки 22 грудня 2025 року

Дуже у загальному ми можемо збудувати наступний ланцюжок:

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• Ставка Верховного Головнокомандувача визначає стратегію війни, зокрема її цілі, та вказує, які і де операції проводити;

• Міністерство оборони забезпечує Сили оборони всім потрібним для ведення війни, зокрема й персоналом;

• Головнокомандувач здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами (а не операцією/операціями!), контролює, щоб Міноборони вчасно постачало потрібне для ведення бойових дій;

• Генеральний штаб планує стратегічне застосування Збройних Сил, визначає їх потреби, організовує призов громадян на військову службу. Результати стратегічного планування передаються Командувачу об’єднаних сил для планування та проведення відповідної стратегічної операції разом з відповідним комплектом військ.

Не поліземо в нижчі інстанції, там ще багато чого цікавого, але зауважимо, що за оборону столиці відповідає командувач Сухопутних військ Збройних Сил України. Не Головнокомандувач, не Генштаб, а саме командувач Сухопутки. Під цю справу створене відповідне угруповання військ, яке й буде застосоване. Як вже було в лютому-березні 2022. Жодної стихійності чи хаосу, все відбувалося планово. Навіть метушня добровольчих формувань територіальних громад. Звісно, не все було гладко, але Київ відстояли і бойовими діями управляли генерали і офіцери командування Сухопутних військ, багатьох з котрих маю честь знати особисто.

Наступного тижня поговоримо про думки колишнього Головнокомандувача генерала Муженка щодо зміни підходів до Збройних Сил України й всередині їх, ілюзії та очікування громадян щодо призначення нового Головкома та НГШ, виклики, які перед ними стоять, зокрема стара номенклатурна система.