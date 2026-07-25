Сили безпілотних систем ЗСУ уразили вже шість логістичних складів російського маркетплейса Wildberries на території РФ та тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
«Поки шість», – зазначив він.
За словами Бровді, уражено такі об'єкти:
- склад «Електросталь» у Московській області;
- склад «Краснодар» у Краснодарському краї;
- склад «Невинномисськ» у Ставропольському краї;
- склади «Шушари» та «Уткіна Заводь» у Санкт-Петербурзі;
- склад «Сімферополь» у тимчасово окупованому Криму.
- Уночі 24 липня Україна продовжила завдавати ударів по складах великого російського ритейлу. Атаку провели на склади в Петербурзі і Ленінградській області.