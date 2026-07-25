За словами Бровді, уражено такі об'єкти:

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили вже шість логістичних складів російського маркетплейса Wildberries на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

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