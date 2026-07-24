Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністерство оборони прокоментувало удари по Wildberries: «Є лише один спосіб повернути мир – припинити бойові дії»

Атаку на склади російського маркетплейсу провели після того, як в ніч на неділю ворог атакував цивільні склади в Київській області. А на тижні росіяни били по «Епіцентру» в Сумах. 

Міністерство оборони прокоментувало удари по Wildberries: «Є лише один спосіб повернути мир – припинити бойові дії»
Удар по складах Wildberries
Фото: скриншот

Міністерство оборони прокоментувало удари по складах російського торговельного майданчика Wildberries. У дописі в Facebook МО опублікувало нарізку з кадром із фільму, де діалог переозвучили про удари по Wildberries, та з відео ураження. 

В МО наголосили: кожен бізнес, що допомагає російському війську, є законною ціллю. Кожен, хто підтримує військову логістику, може очікувати на удар. 

«Є лише одна можливість уникнути справедливої кари – не сприяти армії країни-агресора. Є лише один спосіб повернути мир – росіяни мають припинити бойові дії проти України», – наголосили в міністерстві. 

Уночі 24 липня Україна продовжила завдавати ударів по складах великого російського ритейлу. Атаку провели на склади в Петербурзі і Ленінградській області. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies