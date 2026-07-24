Атаку на склади російського маркетплейсу провели після того, як в ніч на неділю ворог атакував цивільні склади в Київській області. А на тижні росіяни били по «Епіцентру» в Сумах.

Міністерство оборони прокоментувало удари по складах російського торговельного майданчика Wildberries. У дописі в Facebook МО опублікувало нарізку з кадром із фільму, де діалог переозвучили про удари по Wildberries, та з відео ураження.

В МО наголосили: кожен бізнес, що допомагає російському війську, є законною ціллю. Кожен, хто підтримує військову логістику, може очікувати на удар.

«Є лише одна можливість уникнути справедливої кари – не сприяти армії країни-агресора. Є лише один спосіб повернути мир – росіяни мають припинити бойові дії проти України», – наголосили в міністерстві.

Уночі 24 липня Україна продовжила завдавати ударів по складах великого російського ритейлу. Атаку провели на склади в Петербурзі і Ленінградській області.