ЦПД: з пресрелізів Росстату зникли слово “зросли” щодо цін на продукти

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У Росії “заборонили” цінам зростати – їм можна тільки знижуватися або “змінюватися”.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Росстат вирішив “побороти” інфляцію на папері – із пресрелізів відомства просто зникли слова “зросли” та “підвищились” щодо цін на продукти. Натомість вживається слово “змінилися”.

“Задля збереження картинки “стабільності” на тлі виснажливої війни російські чиновники знову і знову вдаються до бюрократичної еквілібристики, поповнюючи кремлівську новомову невигадливими прийомами”, – зазначили у ЦПД.

Додається, що така хитрість викликала роздратування навіть у провладних російських блогерів.