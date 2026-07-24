Вчора російські війська втратили 1410 солдатів і літак

Упродовж минулої доби війська РФ втратили 1410 солдатів, 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, засіб ППО, літак та 12 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб
- танків – 12 201 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.
- артилерійських систем – 46 646 (+76) од.
- РСЗВ – 1 968 (+7) од.
- засоби ППО – 1 516 (+1) од.
- літаків – 439 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.
- крилаті ракети – 4 938 (+2) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.
- спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.
Дані уточнюються.