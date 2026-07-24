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Вчора російські війська втратили 1410 солдатів і літак

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 436 100 осіб. 

Вчора російські війська втратили 1410 солдатів і літак
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби війська РФ втратили 1410 солдатів, 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, засіб ППО, літак та 12 НРК. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб 
  • танків – 12 201 (+10) од.
  • бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 646 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 968 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 516 (+1) од.
  • літаків – 439 (+1) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.
  • крилаті ракети – 4 938 (+2) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.
  • спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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