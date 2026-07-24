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Вночі атакували склади Wildberries у Петербурзі та авіапідприємство в Кіровській області

На місцях ударів – потужні пожежі.

Вночі атакували склади Wildberries у Петербурзі та авіапідприємство в Кіровській області
Пожежа в Ленінградській області
Фото: ASTRA

У Росії заявили про нову атаку на два логістичні хаби Wildberries у Петербурзі та Ленінградській області, а також – на авіаційне підприємство в Кірово-Чепецьку Кіровської області. 

Під ударом перебували комплекс «Шушари», розташований в самому Петербурзі, та «Уткина Заводь» в області. За даними OSINT-аналізу ASTRA, щонайменше три будівлі загорілися на промзоні Уткіна Заводь під Петербургом. 

Також загорівся склад Wildberries в Новосаратовці – там поранені троє людей. На цій локації загорілися корпуси 4 і 3, де розташовано логістичний центр компанії «Строительный торговый дом “Петрович”», де відбувається зберігання, комплектація і відправка будівельних матеріалів. Логістичний парк «Уткіна Заводь» – один із найбільших складських комплексів класу «А» у Ленінградській області із загальною площею близько 210 000 м². Там розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній, зокрема й об'єкти, які використовуються Wildberries. Губернатор Ленінградської області повідомив, що під удар також потрапили склади птахофабрики «Северная» в Синявіно. 

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У селищі Шушари в Петербурзі загорівся логістичний комплекс Wildberries, де приймали, зберігали, сортували і відправляли товари. Це один з найбільших логістичних хабів на північному заході Росії. 

У зв'язку з атакою з петербурзького аеропорту «Пулково» затримали близько пів сотні рейсів. 

Ще один склад Wildberries атакували в окупованому Криму. 

За сотні кілометрів від Ленінградської області вдарили по авіапідприємству «Авитек» у Кірово-Чепецьку. Цей завод спеціалізується на випуску продукції для ОПК: зенітних керованих ракет, комплектуючих до авіації. За попередньою інформацією, тут відпрацювали не дрони, а українські ракети. 

Після удару в Кірові
Фото: ASTRA
Після удару в Кірові

Російське міністерство оборони заявило про збиття понад 570 БпЛА над територіями Бєлгородської, Брянської, Владімірської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Орловської, Псковської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованого Криму та акваторіями Чорного і Азовського морів. 

Це не перша атака на складські приміщення російського торговельного майданчика Wilberries. Ці удари збільшують ціну війни проти України. Більше про це читайте в матеріалі Кирила Данильченка «Системні удари по логістиці». 

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