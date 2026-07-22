Також у Чорному та Азовському морях уражено танкер і чотири суховантажі російського "тіньового флоту".

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили кілька важливих цілей на території Росії, а також в Чорному та Азовському морях.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази", - зазначив Зеленський.

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Він також повідомив, що в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.

"Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", - наголосив Зеленський.

Раніше росЗМІ повідомляли, що в російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників горять логістичні центри Wildberries.