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Росіяни зранку знову атакували Одесу і область: загинула жінка

Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення для зберігання табаку та магістральний газопровід.

Росіяни зранку знову атакували Одесу і область: загинула жінка
Одещина, наслідки атаки
Фото: Одеська ОДА

Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив керівник ОДА Олег Кіпер. 

В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка. 

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В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Минулося без постраждалих.

Внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання табаку та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація. 

Фото: Одеська ОДА

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

Також продовжує тероризувати Одесу - ранок у місті розпочався з чергової атаки. На щастя, цього разу обійшлося без наслідків та постраждалих. 

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