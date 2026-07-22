Сирський у прощальному дописі: цього року під моїм командуванням звільнили 700 кв. км, армія, що вела важку оборону, наступає

Головком сказав, що передає своєму наступнику військо, що здатне не лише для оборони, а й для наступу.

Олександр Сирський опублікував прощальний допис перед тим, як передати командування Михайлу Драпатому. Він повідомив, що залишить пост уже сьогодні.

Сирський сказав, що бачив цю війну з першого її дня в 2014 році, а в лютому-березні 2022 йому випала честь командувати обороною Києва, і спільними зусиллями столиця вистояла. Тієї ж весни зняли загрозу повної облоги Харкова.

«Потім був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ. Згодом на Донеччині ми знищили найбоєздатнішу частину російської армії – ПВК “Вагнер”. Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей», – сказав Олександр Сирський.

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Наступний рік він вважає роком зміни війни: зупинки наступу росіян у Харківській області, запобігання наступу в Сумській, проведення Курської операції, коли вперше бойові дії перенесли на територію Росії. Сирський підкреслив, що окупація чужої території ніколи не була метою. Операція була покликана зірвати підготовлений росіянами наступ на Суми та Харків і відтягнути його найбоєздатніші війська. Також Сирський нагадав про створення першого в світі окремого роду військ – Сил безпілотних систем, побудову нової ППО, закриття Чорноморського порту в Новоросійську.

«Про частину операцій, які ми втілили в життя за ці роки, я не маю права говорити й сьогодні. Про них розкаже історія. Скажу лише: ворог їх запам’ятав. І про головне – у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає», – сказав Олександр Сирський.

Він додав, що передає своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Олександр Сирський сподівається що цей наступ буде продовжено. Насамкінець він подякував кожному солдату, сержанту і офіцеру, з якими пройшов ці роки й вклонився родинам полеглих.

«Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», – підсумував Олександр Сирський.

Заміна головнокомандувача

Олександр Сирський – другий головнокомандувач Збройних Сил України за період повномасштабної війни. Він замінив на цій посаді Валерія Залужного, який командував ЗСУ в 2021-2014 роках.

Президент призначив Олександра Сирського головнокомандувачем 8 лютого 2024. Він назвав його найбільш досвідченим серед командувачів.

Олександр Сирський командував Сухопутними військами України з 2019 року. З того ж року – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Народився 26 липня 1965 в Новинках Володимирської області (Росія). У 1982 закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 закінчив з відзнакою Академію Збройних Сил Украї­ни (оперативно-тактичний рівень), у 2005 – Національну академію оборони України. З 2017 командував Антитерористичною операцією, у 2019 став командувачем Об'єднаних сил. Герой України.

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Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.

Після закликів відправити Олександра Сирського у відставку президент провів численні зустрічі з військовими командирами і командувачами. З Михайлом Драпатим він зустрічався декілька разів.

21 липня в вечірньому зверненні президент повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий – командувач Угруповання об'єднаних сил, раніше – командувач Сухопутних військ.