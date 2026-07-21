Головне за вівторок, 21 липня: новий головком, удар по Запоріжжю, майже 190 бойових зіткнень, знищення ворожого МіГа

Бойові дії на Донеччині, 188 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ?. Яким запам’ятається 1609-й день повномасштабної війни.

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Новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня.

Він сказав, що провів консультації з військовими, і є загальна позиція. Новим головнокомандувачем стане командувач Угруповання об'єднаних сил.

Докладніше – в новині.

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Михайлу Федорову, який втратив посаду міністра оборони після оновлення уряду, Президент Володимир Зеленський запропонував «достойну позицію у владі».

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 липня на фронті від початку доби відбулося 188 боїв.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Слов'янському, Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 липня – в новині.

За оновленою інформацією станом на 16:20, кількість жертв російського удару по Запоріжжю зросла до трьох. Поранені 13 людей.

Ворог застосував по обласному центру керовані авіабомби. За словами глави держави Володимира Зеленського, росіяни атакували багатоповерхівку.

Є пошкодження будинків, авто та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

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У ДСНС розповіли, що в пошкодженій багатоповерхівці горіли квартири з третього по дев'ятий поверх. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі.

Російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігали гуманітарну допомогу для українських дітей та родин, які постраждали від війни.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Унаслідок атаки знищили понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів загальною вартістю майже 3,9 мільйона доларів. Серед втраченого — генератори, питна вода, гігієнічні набори й інші критично важливі запаси.

«Напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Коли під удар потрапляють ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя. За кожен такий злочин держава-агресор має понести відповідальність», - заявив омбудсман.

Українські військові відпрацювали по ворожому аеродрому в Курській області. Вдалось знищити винищувач МіГ-29, а також поцілити по зенітно-ракетному комплексу «Панцир-С1».

Про нові втрати ворога повідомили у Генштабі. Успішну військову операцію провела 15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Під удар потрапив аеродром «Халіно».

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