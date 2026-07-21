Генштаб: 188 боїв відбулось на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Слов'янському, Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 21 липня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6483 дронів-камікадзе та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив чотири штурмові дії, завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Козачої Лопані, Графського, Артільного. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та у бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного. Шість атак досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часового Яру, Міньківки, Маркового та у бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Вільне, Новопавлівка й Кучерів Яр.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 25 окупантів, 8 — поранено; знищено один танк, чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 22 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси. Один бій досі триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.