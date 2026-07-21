Українські прикордонники знищили ворожі гаубиці та техніку росіян на Добропільському напрямку

Українські прикордонники знищили три одиниці ворожої артилерії на Добропільському напрямку.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Бійці підрозділу «Фенікс» знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град». А також вразили скупчення FPV-дронів, завдали втрат живій силі та знищили техніку противника.
- Вчора та сьогодні вночі оборонці уразили низку цілей росіян. Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С», склади, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.