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Українські прикордонники знищили ворожі гаубиці та техніку росіян на Добропільському напрямку

А також завдали втрат живій силі противника.

Українські прикордонники знищили ворожі гаубиці та техніку росіян на Добропільському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українські прикордонники знищили три одиниці ворожої артилерії на Добропільському напрямку. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Бійці підрозділу «Фенікс» знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град». А також вразили скупчення FPV-дронів, завдали втрат живій силі та знищили техніку противника.

  • Вчора та сьогодні вночі оборонці уразили низку цілей росіян. Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С», склади, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.
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