Українські прикордонники знищили ворожі гаубиці та техніку росіян на Добропільському напрямку

А також завдали втрат живій силі противника.

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Українські прикордонники знищили три одиниці ворожої артилерії на Добропільському напрямку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Бійці підрозділу «Фенікс» знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град». А також вразили скупчення FPV-дронів, завдали втрат живій силі та знищили техніку противника.