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Defense Tech

Інженери 115-ї бригади ТрО представили наземний робот “ПЕГАС”. Які його характеристики

Зазначено, що НРК вперше подолав складне бездоріжжя та пройшов до 40 км без підзарядки

Інженери 115-ї бригади ТрО представили наземний робот “ПЕГАС”. Які його характеристики
НРК ПЕГАС
Фото: Надано 115-ою бригадою

Інженерна майстерня 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони створила власний наземний робототехнічний комплекс (НРК) «Пегас», повідомили в підрозділі.

Зазначено, що НРК вперше подолав складне бездоріжжя та пройшов до 40 км без підзарядки.

Заявлена вантажопідйомність платформи – до 200 кг за рейс (під час випробувань витримав навантаження 370 кг). НРК працює на змінних акумуляторах. З заявлених особливостей – збільшений кліренс і безповітряні колеса для проходження бездоріжжя та заболоченої місцевості.

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"Нещодавно після дощів навіть квадроциклом було складно заїхати. А стандартні роботи в болоті просто сідають на пузо і загрузають", — розповідає інженер бригади Борис.

Фото: Надано 115-ою бригадою

Фото: Надано 115-ою бригадою

Комплекс збирають із вживаних комплектуючих за індивідуальним проєктуванням під конкретні бойові завдання. Також в бригаді зауважують на його нижчій вартості, порівняно з аналогами.

Використовують “ПЕГАС” для логістики: доставки води, палива, боєкомплекту та продуктів на позиції.

В бригаді зазначають, що окрім виробництва НРК, майстерня бригади також збирає авіаційні комплекси типу «Молнія» та ретранслятори, здійснює ремонт електроніки й акумуляторів для інших підрозділів.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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