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Військові 123-ї бригади ТрО переправили НРК з кулеметом на берег Кінбурнської коси та застосували його у бою

Наземний роботизований комплекс доставили на тимчасово окуповану територію безпілотною морською платформою, і він одразу вступив у бій з противником.

Військові 123-ї бригади ТрО переправили НРК з кулеметом на берег Кінбурнської коси та застосували його у бою

Як повідомили у пресслужбі 123-ї окремої бригади територіальної оборони, це перша відома їм бойова місія такого формату у світі.

«Це новий підхід до війни, де найнебезпечніші завдання виконує машина, а українські військові створюють нові правила сучасного бою. Безпілотний пліт з НРК дозволяє доставляти роботизовані комплекси туди, де ризик для людини є надзвичайно високим», — зазначили у бригаді.

Як повідомили у пресслужбі, операція відбувалась під керівництвом командира полковника Олега Макухи та за безпосередньої організації командира 1-го батальйону безпілотних систем бригади майора Дениса Гіпіка.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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