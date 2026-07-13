Як повідомили у пресслужбі 123-ї окремої бригади територіальної оборони, це перша відома їм бойова місія такого формату у світі.
«Це новий підхід до війни, де найнебезпечніші завдання виконує машина, а українські військові створюють нові правила сучасного бою. Безпілотний пліт з НРК дозволяє доставляти роботизовані комплекси туди, де ризик для людини є надзвичайно високим», — зазначили у бригаді.
Як повідомили у пресслужбі, операція відбувалась під керівництвом командира полковника Олега Макухи та за безпосередньої організації командира 1-го батальйону безпілотних систем бригади майора Дениса Гіпіка.
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