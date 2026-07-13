Також бійці вдарили по ворожій ППО в Криму.

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Сили безпілотних систем за ніч атакували 15 суден тіньового флоту Росії: сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. Загалом з 6 по 13 липня бійці СБС вдарили по 105 суднах ворога.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Він зазначив, що перевалочна інфраструктура Криму перебуває під ударами щоночі, рух протоки припинено, а вивантаження обмежено до мінімуму.

Операція «Кримський рубильник off» за дві ночі завершилася ураженням у Криму на та іншій окупованій території 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічного Пункту перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим.

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Також СБС вдарили по чотирьох елементах ППО, знищили пускову установку С-400 «Тріумф», ЗРК «Тор» та 2 комплекси РЛС.

«За добу, що минула, Птахами СБС у тактичній глибині всього фронту відпрацьовано 1725 цілей, в т.ч. 418 хробаків», – розповів «Мадяр».

Удари по тіньовому флоту Росії

Сотні танкерів допомагають Росії уникати санкцій проти її нафтової галузі, а отже – продовжувати заробляти на війну. Сили безпілотних систем у травні атакували судно тіньового флоту в Росії (Таганрозі), а в червні розпочали масштабну операцію по ураженню таких кораблів довкола Криму.

«Крим покладе москву, це точка психологічного зламу», – коментував Бровді.